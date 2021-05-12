Park halindeki kamyona otomobiliyle arkadan çarptı: 1 yaralı
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Park halindeki kamyona otomobiliyle arkadan çarptı: 1 yaralı

Park halindeki kamyona otomobiliyle arkadan çarptı: 1 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Antalya'da park halindeki kamyona otomobiliyle çarpan sürücü yaralandı.

Antalya'da park halindeki kamyona otomobiliyle çarpan sürücü yaralandı.

Olay, bu sabah saatlerinde Manavgat ilçesine bağlı Sarılar Mahallesi Hüseyin Efendi Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sarılar merkez istikametinden Şelale istikametine seyir halindeki İbrahim Edebalı'nın kullandığı 33 VU 745 plakalı Tofaş Doğan marka otomobil, cadde üzerinde yolun sağ tarafında park halindeki sürücülüğünü Hasan Hüseyin Öz'ün yaptığı 07 LHP 40 kamyona çarptı. Kazada y otomobil sürücüsü İbrahim Edebalı yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı ile olay yerine 112 sağlık ekipleri geldi. Ekiplerin olay yerinde yaptı müdahalenin ardından Edebalı, ambulans ile Manavgat Devlet Hastanesine kaldırıldı. - ANTALYA

Park halindeki kamyona otomobiliyle arkadan çarptı: 1 yaralı
Park halindeki kamyona otomobiliyle arkadan çarptı: 1 yaralı
Park halindeki kamyona otomobiliyle arkadan çarptı: 1 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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