Park halindeki araç alev topuna döndü
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Park halindeki araç alev topuna döndü

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde park halindeyken alev alev yanan hafif ticari araç küle döndü.

11.01.2020 01:06 | Son Güncelleme: 11.01.2020 01:11
Park halindeki araç alev topuna döndü

'ın ilçesinde park halindeyken alev alev yanan hafif ticari araç küle döndü.


Edinilen bilgiye göre, Mahallesi'ndeki bir sokakta park halinde bulunan Tekirdağ Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği'ne ait hafif ticari araç, bilinmeyen bir nedenle alev alev yandı.


Vatandaşların vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri araç yangınına müdahale etti.


Yanan araç kullanılamaz hale geldi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA
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