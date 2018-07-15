Park halindeki araç alev aldı

GAZİANTEP - Gaziantep'te park halindeki bir araç alev alarak yandı.

Olay Gaziantep'in Binevler Mahallesi'nde meydana geldi. Park halindeki bir araç henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yanmaya başladı. Aracın yandığını gören vatandaşlar hemen durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan aracı söndürdü. Yanan araç kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedeni olay yeri inceleme ekipleri tarafından araştırılıyor.