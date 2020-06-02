Park halinde freni boşalan vincin çarptığı kadın yaralandı
Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde, park halindeyken freni boşalan vincin çarpması sonucu yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı.
02.06.2020 15:12 | Son Güncelleme: 02.06.2020 15:17
Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde, park halindeyken freni boşalan vincin çarpması sonucu yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı.
Park halindeki 80 DU 228 plakalı vinç, Refik Cesur Bulvarı'nda freninin boşalması nedeniyle hareket etti.
Caddede ilerleyen vinç önce kaldırımda yürüyen Fatma Sedef'e, ardından bir iş yeri ve otomobile çarparak durabildi.
Kazada yaralanan Sedef, ambulansla Düziçi Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA