Paris, yeni yıl öncesi ışıl ışıl aydınlandı

Fransa'nın başkenti Paris'in Champs-Elysees Caddesi, yeni yıl öncesi Noel süslemeleri ile ışıl ışıl aydınlandı.

Korona virüs salgını önlemlerinin daha da sertleştirilmesinin gündemde olduğu Avrupa ülkelerinde sokaklar, caddeler yeni yıl öncesi Noel kutlamaları için ışıklandırıldı. Salgının beşinci dalgası ile karşı karşıya olan Fransa'nın başkenti Paris'in turistlerin akın ettiği Champs-Elysees Caddesi de ışıl ışıl aydınlandı. Kentte bulunanlar festival atmosferini yaşamak için caddeye akın ediyor.

Champs-Elysees Caddesi, 9 Ocak'a kadar 17.00-02.00 saatleri arasında ışıklandırılacak, 24-31 Aralık tarihleri arasında ise ışıklar bütün gece açık kalacak. - PARİS