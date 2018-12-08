- Paris'te "Sarı Yelekliler" alarmı

Fransa Başbakanı Philippe: "Paris'te 481 sorgulama gerçekleştirdi ve 211 kişi gözaltına alındı"

PARİS -"Sarı Yelekliler" bugün 4'üncü kez Paris sokaklarına akın ederek 'Macron istifa' sloganlarıyla protesto gerçekleştiriyor. Fransa Başbakanı Douard Philippe ise 211 kişinin gözaltında alındığını açıkladı.

'Sarı Yelekliler'in öfkesi dinmiyor. Başka akaryakıt zamlarını protesto eden öfkeli vatandaşlar zamların iptal edilmesine rağmen geri adım atmıyor. 'Macron istifa', 'öfke' 'halk' sloganlarıyla protesto eden eylemciler Elysee Sarayına doğru yol alıyor.

Polisten yapılan açıklamaya göre sabahtan beri şiddete yol açabilecek nesneler taşıyan çok sayıda tehlikeli kişi tutuklandı. Polis Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre arabalardaki aramalarda özelikle bıçak, çekiç, petank topları, beyzbol sopası ve koruyucu maske bulundu.

Polis vatandaşlara şiddetten uzak durmaları yönünde uyarıda bulunup, "Sizi ve güvenliğinizi korumayı taahhüt ediyoruz. Unutmayın ki her üniformanın arkasında bir erkek ya da bir kadın var" dedi.

Ulusal Polis Müdürü Eric Morvan, görevlendirilen 89 bin polise, "Size güvenim ve desteğim tam. Size karşı ne nefret ne tehditler ne de saldırılar ülkede barışı sağlama kararlılığımızı zedeleyemez" dedi. Polis Sözcüsü Maddy Scheurer, "Bugün polis seferberliği olağanüstü. Paris'te ve illerde, saha birimleri görevlendirildi ve görevlerine odaklanıyor. Bugün için kuvvetlerimize ve polis meslektaşlarıma kolay gelsin" dedi.

Fransa Başbakanı Douard Philippe ise "Şu anda Paris'te 481 sorgulama gerçekleştirdi ve 211 kişi gözaltına alındı" dedi.

İçişleri Bakanı Castaner'den polise moral ziyareti

İçişleri Bakanı Christophe Castaner sabahın erken saatlerinde polislere destek olmak ve motivasyonlarını artırmak için Paris'teki güvenlik güçlerini ziyaret etti. Le Figaro'ya göre Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron bugün Elysee Sarayı'nda kalıp durum hakkında bilgilendirilecek.