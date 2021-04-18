Paris'te küçük uçak düştü: 4 ölü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Paris'te küçük uçak düştü: 4 ölü

Paris'te küçük uçak düştü: 4 ölü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Fransa'nın başkenti Paris'te turistleri taşıyan küçük uçağın düşmesi sonucu 4 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Fransa'nın başkenti Paris'te turistleri taşıyan küçük uçağın düşmesi sonucu 4 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Fransa'nın başkenti Paris'in kuzeyinde bulunan Beauvais kentinden kalkış yapan Robin DR400 tipi küçük uçak, başkentin doğusundaki Saint-Pathus kasabasında tarlaya düştü. Kazada 1'i pilot toplam 4 kişi hayatını kaybetti. Yetkililer, uçaktakilerin turist olduklarını ve Pas-de-Calais'e gittiklerini ifade etti.

Meaux savcılığı tarafından kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken, ekiplerin kaza yerinde incelemeleri devam ediyor. - PARİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Nikos Dendias Meral Akşener Süleyman Soylu Vladimir Putin Yıldırım Akbulut
Magazin Hadise Müge Anlı Nur Sürer Acun Ilıcalı
Spor Cenk Tosun Ersun Yanal Yılmaz Vural Cüneyt Çakır Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya Nisan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Paris'te küçük uçak düştü: 4 ölü
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.4.2021 18:04:53. #1.14#

title