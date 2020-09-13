Paris Saint Germain - Marsilya maç sonucu | PSG Marsilya maçı kaç kaç bitti? Golleri kimler attı? Fransa'nın son şampiyonu olan Paris Saint Germain, evinde Marsilya'yı ağırladı. Sezonun ilk maçında Lens ile mücadele eden PSG aldığı yenilgi sonrası Marsilya maçına odaklandı. PSG Marsilya maçı kaç kaç bitti?

Fransa'da son şampiyon olan Paris Saint Germain, evinde Marseille'yi ağırlıyor. Bu sezonun da en önemli şampiyon adaylarından gösterilen PSG, sezonun ilk maçında Lens'e karşı 1-0 yenilmişti. Şampiyonlar Ligi'nde final maçı oynaması sebebiyle sezona geç başlayan PSG - Marseille maçı bu akşam ekranlarda yer aldı.

PSG - MARSİLYA MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ? MAÇ SONUCU

Paris Saint Germain ve Marseille arasında gerçekleşen zorlu mücadele 13 Eylül Pazar günü saat 22.00'de başladı. BeIN Sports HD 3 kanalından canlı olarak yayınlanan karşılaşmanın hakemi, Jerome Brisard'dı. Zorlu mücadele, koronavirüs tedbirleri kapsamında seyircisiz olarak oynandı.

PARIS SAINT GERMAIN MARSİLYA MAÇINDA GOLLERİ KİM ATTI?

Florian Thauvin 31. dakikada Marsilya'nın golünü atarak takımının 1-0 öne geçmesini sağladı.

Marsilya'dan Jordan Amavi ve Darío Benedetto 90 + 7'de kırmızı kart gördü.

PSG takımından ise Layvin Kurzawa, Leandro Paredes ve Neymar kırmızı kart gördü.

90 + 10 olarak oynanan maçta galip olan takım Marsilya oldu.