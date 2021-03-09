Parfüm sıkmak orucu bozar mı? Diyanet fetvası: Oruçluyken parfüm sıkılır mı?

Parfüm sıkmak orucu bozar mı? Mübarek Ramazan ayı yaklaşırken en çok merak edilen sorular arasında yer alıyor. Oruç tutan milyonlarca vatandaş oruçluyken parfüm sıkılır mı? Diyanet Fetvası'nda yer alan detayları sizler için derledik. Diyanet İşleri Başkanlığı parfüm sıkmanın hükmünü açıkladı. Parfüm sıkmak günah mı?

Üç aylarda oruç tutmaya başlayan vatandaşlar özellikle Ramazan ayında sık sorulan sorulardan olan Parfüm sıkmak orucu bozar mı? Oruçluyken parfüm sıkılır mı? sorularının yanıtlarını araştırıyor. Oruçluyken parfüm sıkılır mı? Parfüm sıkmak günah mı?

PARFÜM SIKMAK ORUCU BOZAR MI? DİYANET FETVASI

On bir ayın sultanı olan Ramazan ayına 13 Nisan Salı 2021 itibari ile başlıyoruz ve mübarek ramazan ayına gireceğimiz şu günlerde parfüm sıkmak orucu bozar mı? sorusu yanıt arıyor.

Ramazan ayıyla birlikte huzur ve iyilik esintileri etrafı kaplar. Ramazan bolluk ve bereket ayıdır. Ramazan ayında mazereti olmadan oruç tutmak ise uygun değildir. Oruç tutmak kadar orucun hangi hallerde bozulduğunu bilmek de önemlidir.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın konuyla ilgili görüşleri;

Parfüm veya kolonya kullanmak orucu bozmaz.

Orucun temel unsuru, yeme, içme ve cinsel ilişkiden uzak durmak, nefsi bunlardan mahrum bırakmak olduğu için, oruçlu iken bunlar ve bu anlama gelecek davranışlar orucu bozar. Yemek ve içmek, yenilip içilmesi mûtat olan her şeyi kapsamı içine alır. Sigara, nargile gibi keyif veren tütün kökenli dumanlı maddeler ile uyuşturucular ve tiryakilik gereği alınan tüm maddeler oruç yasakları kapsamına girer (İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, III, 386-387). Her ne sebeple olursa olsun, ağızdan alınan ilaçlar da aynı hükme tabidir. Kokuları derin derin içine çekmek ise orucu zarara uğratabilir.

PARFÜM SIKMAK GÜNAH MI?

Kadınların evden çıkarken güzel kokular sürmeleri, parfüm sıkmaları Peygamber Efendimiz tarafından yasaklanmıştır.

"Bir kadın koku sürünerek dışarı çıkar ve koku ulaşsın diye bir topluluğun yanına giderse, zinâya bir adım atmış olur." (Tirmizî, Edeb, 35)

"Her göz yabancı bir kadına bakarak göz zinası işlemiştir. Bir kadın da güzel kokular sürünerek erkeklerin yanından geçerse o da aynen bakan erkekler gibi zina etmiş gibidir." (Tirmizî, Edeb, 35; Ebû Davud, Tereccü

''Bir kadın, cezbedici koku sürer ve erkekler de ona bakarsa, evine gelinceye kadar Allahü teâlânın gazabında olur.'' [Taberani]

''Bir kadın koku sürünüp dışarı çıkar ve kokusunu duyurmak için bir topluluğun yanından geçerse, ona bakana da, kendisine de zina günahı [göz zinası] yüklenir.'' [Nesai]

Kadınların parfüm sıkmalarını yasaklayan hadisler evlerinin dışında, yabancı erkeklerin duyabilecekleri şekilde parfüm sıkmalarını durumunda geçerlidir.