: Parende nasıl yazılır? TDK'ya göre perende mi, parende mi?

13.02.2020 14:14 | Son Güncelleme: 13.02.2020 14:14

Perende kelimesini gün içerisinde birçok kez kullanırız. Bu kelime TDK'ya göre nasıl yazılır bazen karıştırabiliyoruz. Perende nasıl yazılır? Parende mi, perende mi? TDK'ya göre perende kelimesinin doğru yazılışı haberimizde.

PERENDE NASIL YAZILIR? PARENDE Mİ, PERENDE Mİ?

Parende: Yanlış

Perende: Doğru

TDK'YA GÖRE PERENDE NE DEMEK?

perende

isim, (pere'nde), Farsça perende

Havada çark gibi dönerek atılan takla.

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