Parende nasıl yazılır? TDK'ya göre perende mi, parende mi?
Günlük hayatımızda kullandığımız birçok kelimenin nasıl yazıldığını karıştırabiliyoruz. Bu kelimelerden bir tanesi "perende". Peki, parende nasıl yazılır? TDK'ya göre perende mi, parende mi yazılır?
Perende kelimesini gün içerisinde birçok kez kullanırız. Bu kelime TDK'ya göre nasıl yazılır bazen karıştırabiliyoruz. Perende nasıl yazılır? Parende mi, perende mi? TDK'ya göre perende kelimesinin doğru yazılışı haberimizde.
PERENDE NASIL YAZILIR? PARENDE Mİ, PERENDE Mİ?
Parende: Yanlış
Perende: Doğru
TDK'YA GÖRE PERENDE NE DEMEK?
perende
isim, (pere'nde), Farsça perende
Havada çark gibi dönerek atılan takla.