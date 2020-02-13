Parende nasıl yazılır? TDK'ya göre perende mi, parende mi?
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Parende nasıl yazılır? TDK'ya göre perende mi, parende mi?

Günlük hayatımızda kullandığımız birçok kelimenin nasıl yazıldığını karıştırabiliyoruz. Bu kelimelerden bir tanesi "perende". Peki, parende nasıl yazılır? TDK'ya göre perende mi, parende mi yazılır?

13.02.2020 14:14 | Son Güncelleme: 13.02.2020 14:14
Parende nasıl yazılır? TDK'ya göre perende mi, parende mi?

Perende kelimesini gün içerisinde birçok kez kullanırız. Bu kelime TDK'ya göre nasıl yazılır bazen karıştırabiliyoruz. Perende nasıl yazılır? Parende mi, perende mi? TDK'ya göre perende kelimesinin doğru yazılışı haberimizde.

PERENDE NASIL YAZILIR? PARENDE Mİ, PERENDE Mİ?

Parende: Yanlış

Perende: Doğru

TDK'YA GÖRE PERENDE NE DEMEK?

perende

isim, (pere'nde), Farsça perende

Havada çark gibi dönerek atılan takla.


Haber Videosu

: Parende nasıl yazılır? TDK'ya göre perende mi, parende mi?
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