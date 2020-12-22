Paraşütlü Noel Baba elektrik tellerinde mahsur kaldı! Kurtarılma anı anbean kameraya yansıdı
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Paraşütlü Noel Baba elektrik tellerinde mahsur kaldı! Kurtarılma anı anbean kameraya yansıdı

22.12.2020 08:41 | Son Güncelleme: 22.12.2020 09:23

ABD'de Noel Baba kılığındaki bir kişi, motorlu paraşütüyle elektrik tellerine takılarak mahsur kaldı. İtfaiyenin Noel Baba'yı kurtardığı anlar anbean kameraya yansıdı. Yapılan açıklamada "Yaralı olmayan Noel Baba, Noel'e hazır olacak!" ifadesinde bulunuldu.

İlginç olay, Kaliforniya eyaletinin Sacramento şehrinde meydana geldi. Noel Baba kılığındaki adam, civardaki bir okuldan motorlu paraşütüyle kalkış gerçekleştirdi. Bir süre sonra motor gücünü kaybedince alçalan adamın paraşütü elektrik tellerine dolaştı.

"ÖNÜMÜZDEKİ NOEL'E HAZIR OLACAK"

Havada asılı kalan Noel Baba, vinç kullanılarak bir elektrik hizmet sağlayıcısı ve itfaiyenin iş birliği ile kurtarıldı. Kurtarma anları kameraya yansıdı. İtfaiye biriminden yapılan açıklamada, "Noel Baba'nın yaralı olmadığını ve önümüzdeki hafta Noel'e hazır olacağını duyurmaktan mutluluk duyuyoruz, ama belki de yeni bir kızakla!" ifadelerine yer verildi.

Paraşütlü Noel Baba elektrik tellerinde mahsur kaldı! Kurtarılma anı anbean kameraya yansıdı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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