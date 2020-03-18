Parasetamol nedir? Parasetamol grubu ilaçlar nelerdir? Parasetamol ilaç grubu isimleri Parasetamol ilaç grubu genellikle ağrı kesici özellikleri nedeniyle tercih edilir. Parasetamol (asetaminofen), içeren birçok ilaç türü vardır. Parasetamol maddesi ise renksiz ve acı bir maddedir. Peki, parasetamol nedir? Parasetamol içeren ilaçlar ne işe yarar?

Parasetamol içeren ilaçlar diş ağrısı, adet sancıları, soğuk algınlıkları gibi birçok ağrı veenfeksiyon rahatsızlığında kullanılır. Olası akciğer, böbrek rahatsızları, alkol problemi yaşayanlar parasetamol içeren ilaçları kullenırken dikkat etmelidirler. Bu tip hastaların doktor kontrolünde ve bilirlenen dozda kullanmaları gerekir. Parasetamol ilaçları hakkında ayrıntılı bilgi haberimizde.

PARASETAMOL NEDİR?

Parasetamol (asetaminofen), ağrı kesici ve ateş düşürücü etkiye sahip bir ilaç etken maddesidir. Parasetamol, beyaz, kokusuz, kristalize bir tozdur. Acı bir tadı vardır. Suda sınırlı ölçüde çözünür; 1 kısım asetaminofen 20 kısım kaynar su,10 kısım alkol,13 kısım aseton, 40 kısım gliserol, 9 kısım propilen glikol, 50 kısım kloroform ve 10 kısım metilalkolde çözünür. Eter ve metilen klorürdeki çözünürlüğü çok azdır. Benzende çözünmez. Doymuş sulu çözeltisi kararlı yapıdadır ama kararlılığı asit şartlarında azalır.

Parasetamol ağızdan alındığında gastrointestinal sistemde hızla emilir. İlaç alındıktan 30-60 dakika sonra maksimum plazma konsantrasyonlarına ulaşır. Parasetamol bütün dokulara hızla dağılır. Plazma proteinlerine bağlanması zayıftır. Plazma yarı ömrü 1-4 saattir. İdrarla, parasetamol'ün %1-3'ü değişmemiş olarak atılır. %80'i ise biyolojik olarak glukuronid veya sülfat bileşikleri olarak atılır.

PARASETAMOL İÇEREN İLAÇLAR NEDEN KULLANILIR?

Baş ağrısı, migren, âdet sancıları, diş ağrısı, soğuk algınlığı ve gribal enfeksiyonlara bağlı ağrı, nevralji, nevrit, siyatik, lumbago, kas ve eklem ağrıları, orta kulak ağrıları, sinüzit ve cerrahi operasyonlara veya yaralanmalara bağlı ağrılar da etkilidir. Asetilsalisilik asite duyarlılığı olan hastalarda alternatif ilaç olarak kullanılır.

PARASETAMOL YAN ETKİLERİ NELER?

Deride püriritik makulopapüler döküntüler, ürtiker, methemoglobinemi ve bazı gastrointestinal belirtiler gibi yan etkiler görülebilir. Günlük alınabilecek maximum doz 4 gramdır. Diğer yandan aktif alkolizm, viral hepatit, karaciğer hastalığı ve ağır böbrek fonksiyon bozukluğu olanlarda dikkatli kullanımalıdır. Kronik alkol bağımlılarında güvenli doz saptanamadığından, günde 2 gram veya daha düşük dozlar önerilir. Alışılmış terapötik dozlarda kısa süreli olmak şartıyla gebeliğin tüm dönemlerinde kullanılabilir. Yüksek dozlarda devamlı kullanımı annede anemiye, yeni doğan bebekte ise ölümcül böbrek hastalığına neden olabilir; ama bunun dışında gebelerde güvenle kullanılabilir.