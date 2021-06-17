Parasetamol içeren ağrı kesiciler hangileri? Aşıdan sonra kullanılacak Parasetamol nedir?
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Parasetamol içeren ağrı kesiciler hangileri? Aşıdan sonra kullanılacak Parasetamol nedir?

Parasetamol içeren ağrı kesiciler hangileri? Aşıdan sonra kullanılacak Parasetamol nedir?
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Son olarak SGK'ya kayıtlı tüm çalışan ve işçileri aşı olabileceğini duyurulması ve Devlet Hastanelerinin yanı sıra Aile Hekimliklerinde' de BioNTech aşısının vurulabileceği açıklanmıştı. Aşı sonrası yan etkilerden kaçınmak isteyenler için uzmanlar Parasetamol içeren ağrı kesicileri önerdi. Peki, Parasetamol içeren ağrı kesiciler hangileri? Aşıdan sonra kullanılacak Parasetamol nedir?

Çalışanların tamamına aşı hakkının tanımlanması üzerine milyonlarca vatandaş aşı randevusunu alarak hastanelere akın etti. Uzmanlar, koronavirüs aşısının yan etkilerinden endişe eden vatandaşlar için Parasetamol önerisinde bulundu. Aşının uygulandığı bölgede oluşabilecek ağrı, şişlik ve kızarıklık ihtimaline karşı önerilen Parasetamol nedir diye merak ediliyor. İşte detaylar...

PARASETAMOL İÇEREN AĞRI KESİCİLER HANGİLERİ?

Aferin, Gripin, Calpol, Minoset, Panadol, Excedrin, Tylenol gibi ilaçlar parasetamol içermektedir. Bu ilaçlar baş ağrısı, kas ve eklem ağrısı, adet sancısı, soğuk algınlığı, orta kulak ve sinüzit ağrısı gibi durumlarda tercih edilir.

PARASETAMOL AŞI AĞRISINI GEÇİRİR Mİ, YAN ETKİLERE İYİ GELİR Mİ?

Aşının yan etkileri arasında aşı uygulanan kolda ağrı, kızarıklık ve şişlik en sık görülen belirtilerdendir. Nadiren ateş ve baş ağrısı da görülebilmektedir. Bu belirtiler için parasetamol içerikli ilaçlar etkili olmaktadır.

PARASETAMOL NEDİR, NE İŞE YARAR?

Parasetamol diğer adıyla asetaminofen, ateş düşürücü ve ağrı kesici etkileri olan bir ilaç etken maddesidir. Ağızdan alınan ve vücutta hızlıca emilerek kana karışan bu etken madde, bütün dokulara hızla yayılarak ağrıyı ve ateşi engeller. Analjezik etkisi yeni nesil analjeziklere göre hafiftir ancak mide üzerinde etkisi yok denecek kadar azdır. Bu sebeple çocuklarda, hamilelerde ve sindirim sistemi hastalığı olanlarda güvenle tercih edilir.

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