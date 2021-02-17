Paranormal İşaretler filmi konusu nedir? Paranormal İşaretler oyuncuları kimler?

Paranormal İşaretler filmi bu akşam televizyon ekranlarında izleyicileri ile buluşuyor. 2014 yılı gerilim türündeki film olan Paranormal İşaretler bu akşam Kanal D'de. Peki, Paranormal İşaretler filmi konusu nedir? Paranormal İşaretler oyuncuları kimler?

Paranormal İşaretler (Jessabelle) filmi oyuncuları kimler? Paranormal İşaretler konusu nedir? Soruları izleyicileri tarafından merak konusu oldu.

PARANORMAL İŞARETLER FİLMİ KONUSU NEDİR?

Genç bir kadın kötü bir kaza sonrası bacaklarını kaybeden babasına bakmak için Lousiana'daki evlerine döner. Burada oldukça kızgın bir hayalet olan yıllar önce ölmüş annesiyle oldukça korkutucu bir bağ kurar.

PARANORMAL İŞARETLER FİLMİ OYUNCULARI

Sarah Snook, Joelle Carter, Mark Webber, David Andrews, Ana de la Reguera