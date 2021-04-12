Paranın geçmediği yerde 93 bin 500 kişiye emtia yardımı yapıldı
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Paranın geçmediği yerde 93 bin 500 kişiye emtia yardımı yapıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam
Paranın geçmediği yerde 93 bin 500 kişiye emtia yardımı yapıldı

Manisa'da 2005 yılından kurularak faaliyete geçen Gönülden Gönüle Derneği, pandemi dönemine rastlayan son 1,5 yılda ihtiyaç sahiplerine toplamda 93 bin 500 parça emtia yardımı yaptı.

Manisa'da 2005 yılından kurularak faaliyete geçen Gönülden Gönüle Derneği, pandemi dönemine rastlayan son 1,5 yılda ihtiyaç sahiplerine toplamda 93 bin 500 parça emtia yardımı yaptı.

Manisa'nın merkez Şehzadeler ilçesinde Manisa Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezinde 150 metrekarelik alanda bulunan Gönülden Gönüle Derneği'nin Başkanı Burhan Kurtoğlu, 16 yıldır Manisalı hayırseverlerden aldıkları desteklerle ihtiyaç sahibi vatandaşlara yardım elini uzattıklarını söyledi.

Dernek Başkanı Kurtoğlu, "Dernek binasında hayırsever vatandaşlar tarafından bırakılan yarısı yeni, yarısı ise az kullanılmış sökük ve yırtığı olmayan bluz, etek, ceket, pantolon, takım elbise, gelinlik, nişanlık, ayakkabı ve sünnet kıyafetleri ile günlük kıyafetlerin dernek görevlileri tarafından temizlenerek ihtiyaç sahibi vatandaşlara teslim edilmek üzere raflarda yerini alıyor. Mahalle muhtarlarından fakirlik belgesi getiren vatandaşlarımıza bir kerede talep ettiği toplamda 5 parça emtia yardımı yapabiliyoruz. Dernek binamızda dağıtımlar haftanın sadece Salı ve Perşembe günleri yapılıyor, diğer günlerde teslim edilen malzemeler temizlenerek elden geçirilerek raflarda yerini alıyor" diye konuştu.

Derneğin ilk kurulduğu yıllarda 2 bin ile 2 bin 500 parça emtia yardımı yapıldığını hatırlatan Kurtoğlu, pandemi dönemine rastlayan son 1,5 yılda yüzde 25'i mültecilere olmak üzere toplamda 93 bin 500 parça emtianın ihtiyaç sahibi vatandaşlara yardım olarak dağıtıldığını vurguladı.

Mart ayı sonunda derneğin 6. Genel Kurul toplantısını da yaptıklarını vurgulayan Kurtoğlu, kurucu başkan olarak güven tazelediğini ve 6. kez yeniden seçildiğini belirterek, dernek yönetiminin Hüseyin Köroğlu, Sengül Sancar, Mehmet Topbaş, Engin Kabataş, Mustafa Özer, Sadullah Bulgulu, Ali Gülfidan, Mehmet Dilşen ve İrfan Genişel'den oluştuğunu sözlerine ekledi. - MANİSA

Paranın geçmediği yerde 93 bin 500 kişiye emtia yardımı yapıldı
Paranın geçmediği yerde 93 bin 500 kişiye emtia yardımı yapıldı
Paranın geçmediği yerde 93 bin 500 kişiye emtia yardımı yapıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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