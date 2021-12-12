Paraguay'ın Ankara Büyükelçisi Valdez'in tercihi "Yorgun kahramanlar" oldu - Haberler
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Paraguay'ın Ankara Büyükelçisi Valdez'in tercihi "Yorgun kahramanlar" oldu

Paraguay'ın Ankara Büyükelçisi Valdez'in tercihi
AA / Muhammet Tarhan - Haberler | Güncel

Paraguay'ın Ankara Büyükelçisi Ceferino Adrian Valdez Peralta, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

İSTANBUL (AA) - Paraguay'ın Ankara Büyükelçisi Ceferino Adrian Valdez Peralta, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Büyükelçi, AA'nın 2012'den sonra geleneksel hale getirdiği oylamada 825 bin fotoğraf karesi arasından seçilen "haber", "spor" ve "yaşam" kategorindeki 64 fotoğrafı inceledi.

Valdez, "haber" kategorisinde Elif Öztürk Özöncü tarafından İstanbul'da bir iş yerinde çıkan yangının ardından çekilen "Yorgun kahramanlar" adlı fotoğrafı seçtiğini belirterek kendisinin de bir gönüllü itfaiyeci olması dolayısıyla bu kategorideki seçiminde hiç zorlanmadığını söyledi.

Bu fotoğrafın kendisini yürekten etkilediğini kaydeden Valdez, "Ben Paraguay gönüllü itfaiyecilerinin kurucusuyum. Bir kazadan, yangından, doğal afetten sonra çok kez bu durumda ben de kaldım. Bu kadar duygusal, fiziksel anlamda zor anlar yaşadıktan sonra bu şekilde oturup biraz dinlenmeniz gerekiyor. Bu yüzden bu fotoğraf benim için en iyisi. Duygusal anlamda çok büyük etkisi var. Başka insanlar için ne ifade ediyor bilmiyorum ama benim gibi bir itfaiyeci için çok şey ifade ediyor." değerlendirmesini yaptı.

Valdez, Antalya'da orman yangınlarının yaşandığı bölgeyi ziyaretinin üzerinden çok geçmediğini vurgulayarak o dönemde Türkiye'ye gelen oğluyla tüm yangın alanlarını ziyaret ettiğini aktardı.

Ankara, Antalya, Van, Sinop'taki itfaiyecilerle ve AKUT çalışanlarıyla çok iyi ilişkisinin olduğunu dile getiren Valdez, eşinin de bir yardım kuruluşuyla bölgede evlerini kaybetmiş kişilere yardımda bulunduğunu belirtti.

Valdez, "spor" kategorisinde ise oyunu Mustafa Çiftçi'nin 669. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşlerinde çektiği "Keyfim yerinde" isimli fotoğraftan yana kullandı.

Türkiye'ye sadece güreş için geldiğini kaydeden Valdez, Ahlat ziyaretinde de bu sporu izlediğini söyledi.

Valdez, "Benim seçimlerim teknik bilgiler içermiyor, sadece duygularıma hitap edeni seçiyorum." dedi.

"Böyle bir fotoğraf yakalayamadım"

"Yaşam" kategorisinde seçim yapmakta biraz zorlandığını kaydeden Valdez, tüm fotoğrafları tek tek inceleyerek değerlendirdi.

Valdez, bu kategoride Doğukan Keskinkılıç tarafından çekilen "Dolunayın güzelliği" fotoğrafına oy verdi.

Her zaman ayı bu şekilde fotoğraflamak istediğini ancak fotoğrafta böyle çıkmadığını belirten Valdez, fotoğrafın nasıl çekildiğine ilişkin AA foto muhabiri Hakan Nural'dan bilgi aldı.

Valdez, 3 yıldır ayın büyük bir fotoğrafını çekmeyi düşündüğünü belirterek "Ayın en büyük göründüğü mavi ay döneminde bile fotoğraf çektim ama böyle bir fotoğraf yakalayamadım." dedi.

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AA / Muhammet Tarhan - Son Dakika Haberleri

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