Paraguay ile Brezilya'da toplu firar: 100 mahkum hapishaneden kaçtı
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Paraguay ile Brezilya'da toplu firar: 100 mahkum hapishaneden kaçtı

Paraguay'da 75 erkek mahkumun kaçışından bir gün sonra, en az 26 tutuklu komşu ülke Brezilya'nın kuzeyindeki bir cezaevinden firar etti.

21.01.2020 07:47 | Son Güncelleme: 21.01.2020 07:47
Paraguay ile Brezilya'da toplu firar: 100 mahkum hapishaneden kaçtı

'da 75 erkek mahkumun kaçışından bir gün sonra, en az 26 tutuklu komşu ülke 'nın kuzeyindeki bir cezaevinden firar etti.


Acre eyaleti Adalet ve Kamu Güvenliği Bakanlığı, Brezilya'daki Rio Branco hapishanesindeki mahkumların hücrelerindeki duvardan delik açtıklarını ve kaçacakları mesafeyi ölçmek için kıvrılarak birbirine bağlanmış çarşafları kullandıklarını açıkladı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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