Paraguay ile Brezilya'da toplu firar: 100 mahkum hapishaneden kaçtı

21.01.2020 07:47 | Son Güncelleme: 21.01.2020 07:47

Paraguay'da 75 erkek mahkumun kaçışından bir gün sonra, en az 26 tutuklu komşu ülke Brezilya'nın kuzeyindeki bir cezaevinden firar etti.



Acre eyaleti Adalet ve Kamu Güvenliği Bakanlığı, Brezilya'daki Rio Branco hapishanesindeki mahkumların hücrelerindeki duvardan delik açtıklarını ve kaçacakları mesafeyi ölçmek için kıvrılarak birbirine bağlanmış çarşafları kullandıklarını açıkladı. Euronews.com'da Görüntüle