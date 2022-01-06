Paraguay'da yılbaşından beri pirana saldırılarında 4 kişi öldü, 20 kişi yaralandı - Haberler
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Paraguay'da yılbaşından beri pirana saldırılarında 4 kişi öldü, 20 kişi yaralandı

Paraguay'da yılbaşından beri pirana saldırılarında 4 kişi öldü, 20 kişi yaralandı
AA / Saadet Firdevs Aparı - Haberler | Güncel

Paraguay'da yılbaşından beri pirana saldırıları sonucu 4 kişi öldü, 20 kişi yaralandı.

Paraguay'da yılbaşından beri pirana saldırıları sonucu 4 kişi öldü, 20 kişi yaralandı.

Fox News'in haberine göre, yılbaşından beri 4 kişinin pirana saldırılarında ölmesi ve 20 kişinin yaralanması yerel halk arasında endişeye neden oldu.

Yetkililer, 4 Ocak'ta, önceki gün hakkında kayıp bildirimi yapılan kişinin cesedini Paraguay Nehri'nde buldu. Adli tıp incelemesinde adamın boğularak öldüğü, yüzünde ve ayaklarında ısırık izlerine rastlandığı bildirildi.

2 Ocak'taki bir başka olayda, 22 yaşındaki bir erkek Asuncion'un güneyinde, Paraguay Nehri yakınında piranaların saldırısına uğradı. Vahşi balıkların saldırı sırasında su altına çektiği genç kayboldu.

Ailesi, olayın ardından polisle temasa geçti ve kısa süre sonra bulunan gencin cesedinde balığın derin ısırık izleri vardı.

Puerto Rosario kasabasında Paraguay Nehri'nde yüzmeye giden 49 yaşındaki bir adam pirana saldırısı sonucu boğularak öldü. Otopsi raporuna göre, adamın yüzünde ısırık izlerine rastlandı.

Öte yandan, Villa Florida'daki Tebicuary Nehri'nin bir kısmında gerçekleşen pirana saldırılarında iki genç hayatını kaybetti.

Itapua'da ve diğer sahil bölgelerinde de yüzenlerin piranalar tarafından ısırıldığını belirten çok sayıda rapor kaydedildi.

Piranalar, genellikle insanlara saldırmayan, omnivor (her şeyi yiyen) bir balık türü.

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AA / Saadet Firdevs Aparı - Son Dakika Haberleri

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