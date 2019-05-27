Paraguay'da şiddetli yağışlar sele neden oldu

Paraguay 'da şiddetli yağışlar sonucu taşan Paraguay Nehri sele neden oldu.

Paraguay'ın başkenti Asuncion'da bir süredir devam eden şiddetli yağışlar sonucu taşan Paraguay Nehri sele neden oldu. Taşan su seviyesinin 7.54 metreye ulaştığı belirtilirken, Meteoroloji ve Hidroloji Dairesi'nin (DMH) yaptığı açıklamaya göre, şiddetli yapışların birkaç gün daha devam etmesi bekleniyor. Başkent Asuncion'da yaklaşık 14 bin kişinin tahliye edilip, sığınaklara yerleştirildiği; ülke genelinde ise bu sayının 60 bin olduğu belirtildi.

Kaynak: DHA