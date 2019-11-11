Para dolu sandıkları alet çantasını çaldılar, kaçarken kaza yaptılar

11.11.2019 16:14 | Son Güncelleme: 11.11.2019 16:15

İZMİR'de, otomatik para çekme makinesi (ATM) tamircisi Ömür Uslucan'ın (40) elindeki alet çantasını, para dolu çanta sanıp çalan 1'i kadın 3 kişi, sahte plakalı otomobille kaçarken kaza yaptı. Şüphelilerin kaza yaptığı ve kaçtığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, bugün öğle saatlerinde Mustafa Kemalpaşa Caddesi üzerinde meydana geldi. Bornova'ya bağlı Işıkkent Mahallesi'ndeki bir ATM'yi tamir ettikten sonra 35 KB 7135 plakalı otomobiline doğru ilerleyen Ömür Uslucan'ı kimliği belirsiz kapüşonlu üç kişi takip etmeye başladı. Elindeki alet çantasıyla otomobiline binen Uslucan, Mustafa Kemalpaşa Caddesi üzerindeki bir işyerinde çalışan eşini aldıktan sonra, aynı cadde üzerindeki bir lokantada yemek yemek için eşiyle birlikte araçtan indi. Bu sırada 3 kişi, Uslucan'ın otomobilinin arka camını kırarak, çantayı aldı. Alet çantasını para çantası sanan 1'i kadın 3 hırsız, sahte plakalı otomobille kaçmaya başladı. Cadde üzerinde ilerleyen hırsızların bulunduğu araç, önünde seyreden 35 ADJ 054 plakalı hafif ticari araca çarptı. Kaza sonrasında panikleyen hırsızlar, otomobillerini orada bırakıp koşarak kaçtı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, kazada yaralanan hafif ticari araç sürücüsüne müdahale etti. Hastanede tedaviye alınan yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: DHA

'IŞIKKENT'TEN BERİ TAKİP ETMİŞLER'Olayla ilgili konuşan Ömür Uslucan, Bornova'dan beri takip edildiğini belirterek, "ATM'yi tamir ettikten sonra alet çantamla beraber arabama geldim. Elimdeki çantayı para çantası sanan şahıslar, beni takip etmişler ve arabadan indiğimde aracımın arka camını patlatıp alet çantasını almışlar. Akabinde de kısa süre sonra kaza yapmışlar. Arabamda herhangi bir değerli eşya yoktu, polisler gerekeni yapıp hırsızları yakalayacaktır" dedi.Öte yandan hırsızların alet çantasını aldıktan sonra yaptıkları kaza bir işyerinin güvenlik kameralarınca kaydedildi. Görüntülerde caddede hızla ilerleyen hırsızların önlerindeki otomobile çarpması ve olay yerinden koşarak uzaklaşmaları yer alıyor.Polis, olaydan sonra kaçan 3 kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.