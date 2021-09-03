Para dolu cüzdanını kaybetti duyarlı vatandaş bulup polise teslim etti
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Para dolu cüzdanını kaybetti duyarlı vatandaş bulup polise teslim etti

Para dolu cüzdanını kaybetti duyarlı vatandaş bulup polise teslim etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Malatya'da telefon almak için 5 yıldır biriktirdiği 4 bin 810 TL'yi kaybeden ve cüzdanı duyarlı bir vatandaş tarafından bulunan yabancı uyruklu genç kadına, parası polis ekipleri tarafından teslim edildi.

Malatya'da telefon almak için 5 yıldır biriktirdiği 4 bin 810 TL'yi kaybeden ve cüzdanı duyarlı bir vatandaş tarafından bulunan yabancı uyruklu genç kadına, parası polis ekipleri tarafından teslim edildi.

Malatya'da yaşayan yabancı uyruklu Ragat El Hüseyin, ailesinden aldığı harçlıkları cep telefonu almak için biriktirdi. Genç kadın, içi para dolu cüzdanını telefon almaya giderken Battalgazi ilçesi Üçgenpark mevkisinde kaybetti. Genç kadının kaybettiği cüzdan duyarlı bir vatandaş tarafından bulundu ve içindeki parayla birlikte polis ekiplerine teslim edildi. Polis ekiplerinin çalışmaları sonrası kayıp cüzdanın yabancı uyruklu genç kıza ait olduğu tespit edildi. Genç kız ve ailesiyle iletişime geçen ekipler, cüzdanı ve içerisindeki parayı tamamıyla Beydağı Polis Merkezi Amirliğinde Ragat El Hüseyin'e teslim etti. El Hüseyin, yıllardır biriktirdiği parayı kavuşmanın mutluluğunu yaşadı.

Parayı telefon almak için biriktirdiğini dile getiren Ragat El Hüseyin, "Ben o parayı 5 senedir biriktiriyorum. Parayla telefon almak istiyordum. Öğrenciyim. Her zaman annem ve babam harçlık veriyordu, bende toplayıp biriktirdim. 4 bin 810 TL param vardı, paramın hepsi tamam. Parayı bulanlara teşekkür ederim. Telefon alacağım, 5 yıldır biriktiriyorum" dedi. - MALATYA

Para dolu cüzdanını kaybetti duyarlı vatandaş bulup polise teslim etti
Para dolu cüzdanını kaybetti duyarlı vatandaş bulup polise teslim etti
Para dolu cüzdanını kaybetti duyarlı vatandaş bulup polise teslim etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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