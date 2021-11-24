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Para dolu çantayı sahibine teslim etti

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Para dolu çantayı sahibine teslim etti

İSTANBUL'da taksisine aldığı müşterinin para dolu çantayı arka koltukta unuttuunu fark eden şoför hemen polis merkezine gitti.

İSTANBUL'da taksisine aldığı müşterinin para dolu çantayı arka koltukta unuttuunu fark eden şoför hemen polis merkezine gitti. Yolcuya ulaşılmasının ardından 150 bin lira değerindeki döviz, taksi şoförü tarafından sahibine teslim etti.

Taksi şoförü Metin Güler, Fatih Laleli'den müşteri olarak aldığı Tacikistanlı Muhammed Saddoru'yu Güngören'e götürdü. Güngören'de taksiden inen Tacikistanlı içinde yaklaşık 150 bin lira değerinde döviz olan para dolu çantayı unuttu. Taksiye binen başka bir yolcu, çantayı görerek taksiciyi uyardı. Güler,  çantayı taksi durağına en yakın yer olan Zeytinburnu Şehit Bülent Üstün Polis Merkezi'ne götürdü. Polis ekipleri kısa sürede çantanın sahibine ulaştı ve polis merkezine davet etti.  Teslim tutanaklarının tutulmasının ardından taksi şoförü Metin Güler para dolu çantayı Tacikistanlı Muhammed Saddoru'ya teslim etti. Tekstil işiyle uğraşan Saddoru kısa sürede çantasına tekrar ulaştığı için taksici ve polis ekiplerine teşekkür etti.

"TAKSİCİLERİ KÖTÜLÜYORLAR"

Para dolu çantayı bulduktan hemen sonra polis merkezine getiren taksi şoförü Metin Güler, "Bugün Aksaray'dan aldım Güngören'e bıraktım. Arkada unutmuşlar. Sonra gelip emniyete teslim ettim. Taksicileri kötülüyorlar, kötü olan birisi parayı getirmez. Biz insanlık görevimizi yaptık" dedi.


Para dolu çantayı sahibine teslim etti

Para dolu çantayı sahibine teslim etti

Para dolu çantayı sahibine teslim etti

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