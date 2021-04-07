Para desteleriyle video çeken şahsın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yakın koruması olduğu iddiası

Sosyal medyada elinde para destesiyle videosu yer alan H.T.'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yakın koruması olduğu iddia edilmişti. Görüntülerdeki şahsın Cumhurbaşkanı'nın yakın koruması olduğu iddialarının asılsız olduğunu belirten Emniyet Genel Müdürlüğü, şahsın Cumhurbaşkanlığı'nda herhangi bir görevinin de bulunmadığını kaydetti.