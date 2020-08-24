Para Bende sunucusu kimdir? Para Bende sunucusu Murat Ceylan kaç yaşında, nereli? Murat Ceylan hayatı ve biyografisi!
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Para Bende sunucusu kimdir? Para Bende sunucusu Murat Ceylan kaç yaşında, nereli? Murat Ceylan hayatı ve biyografisi!

Para Bende sunucusu Murat Ceylan başarılı performansı ile ekranlarda beğeni topluyor. Peki, Para Bende sunucusu kaç yaşında, nereli? Murat Ceylan hayatı ve biyografisi nedir? Para Bende sunucusu Murat Ceylan kimdir?

Para Bende sunucusu kimdir? Para Bende sunucusu Murat Ceylan kaç yaşında, nereli? Murat Ceylan hayatı ve biyografisi!
24.08.2020 18:22 | Son Güncelleme: 24.08.2020 18:25

Sevilen TV programı Para Bende, izleyicilerin beğenisini topluyor. Merak konusu haline gelen Para Bende hakkında, Para Bende sunucusu Para Bende kimdir? Para Bende sunucusu Murat Ceylan kaç yaşında, nereli? Murat Ceylan hayatı ve biyografisi gibi konular merak ediliyor.

PARA BENDE SUNUCUSU MURAT CEYLAN KİMDİR?

Doğum tarihi: 15 Mayıs 1989

Kaç yaşında: 31 yaşında

Nereli: İstanbul

Boy: 1,8 m

Meslekler: Müzisyen, oyuncu, sunucu

Murat Ceylan, (d. 15 Mayıs 1991, İstanbul), Türk müzisyen, oyuncu, sunucu.

15 Mayıs 1991 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Liseden mezun olduktan sonra Londra'ya gitti ve orada Central Saint Martins'de Endüstriyel tasarım okudu. İstanbul Devlet Konservatuvarları Profesörü Ergican Saydam'dan müzik dersleri aldı. İstanbul Bilgi Üniversitesi Reklamcılık bölümünden mezun olmuştur. Yüksek Lisans eğitimine devam etmektedir.

Müzikten başka birçok spor dalı ile ilgilenen Murat, İstanbul Atlı Spor Kulübü'nde lisanslı binicilik yapmaktadır.[

2013 yılında Panama'da yapılan, Acun Ilıcalı'nın hazırlayıp sunduğu 3. sezon Survivor Ünlüler - Gönüllüler yarışmasında Gönüllüler takımında yarışmıştır.

17 Eylül 2014 tarihinde TV8'de başlayan Para Bende adlı her hafta başka bir ülkede, başka bir şehirde geçen bir yarışmada Almeda Abazi ile yarıştı.

2016 yılında Ozan Doğulu ve Çağrı Sertel aranjörlüğünde, söz ve müziği kendisine ait olan Yeni Nesil adlı albümü yayımlandı. Albümle aynı adı taşıyan şarkı için, Nihat Odabaşı'nın yönettiği bir video klip çekti.

Eylül-Kasım 2016'da Fox'ta yayımlanan Familya dizisinde Ateş Beyoğlu karakterini canlandırdı.

16 Şubat 2020'de başlayan Survivor 2020 adlı yarışma programında sunuculuk yapmaya başladı.

2013 Survivor Ünlüler - Gönüllüler Yarışmacı

2015 Para Bende Sunucu

2018 Survivor 2018 Yarışmacı

2019 Survivor 2019 Sunucu

2020 Survivor 2020 Sunucu

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