Papua Yeni Gine'de 6.9 büyüklüğünde deprem Papua Yeni Gine'nin doğusunda 6.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Papua Yeni Gine'nin doğusunda 6.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS), Papua Yeni Gine'nin doğusunda 6.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. Merkez üssü Wau bölgesi olan depremin 85 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi. Depremde can veya mal kaybı olup olmadığı henüz bilinmiyor.

ABD Tsunami Uyarı Merkezi deprem sonucu dev dalgaların oluşabileceği yönünde bir uyarı yayınladı. Pasifik Tsunami Uyarı Merkezi de Papua Yeni Gine'nin kıyı kesimleri için tsunami uyarısı yaptı. Ancak bir saat sonra tsunami tehlikesinin geçtiği ifade edildi.

Öte yandan Papua Yeni Gine, depremlerin sıkça meydana geldiği Pasifik Ateş Çemberinde yer alıyor.

(İHA)

Kaynak: İHA