Papua Yeni Gine'de 6.6 Büyüklüğünde Deprem

– Papua Yeni Gine'nin Yeni Britanya bölgesinde 6.6 büyüklüğünde bir deprem oldu.

ABD Sismik Araştırmalar Merkezi'nin verilerine göre Papua Yeni Gine'nin Yeni Britanya bölgesindeki Rabaul kentine 164 kilometre uzaklığında 6.6 büyüklüğündeki bir depremin derinliği de 39 kilometre olarak belirlendi.

Rabaul kentine 176 kilometre uzaklıkta bir deprem de 24 Mart'ta, yine 6.6 büyüklüğünde ve 67 kilometre derinliğinde meydana gelmişti. (Harita) - İstanbul