Papa: Yahudilere, Romanlara ve eşcinsellere nefret duyan siyasiler bana Hitleri hatırlatıyor
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Papa: Yahudilere, Romanlara ve eşcinsellere nefret duyan siyasiler bana Hitleri hatırlatıyor

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis eşcinsellere, Yahudilere ve Romanlara öfke duyan siyasilerin Hitleri hatırlattığını söyledi. Papa, "Eşcinsellerin, Yahudilerin ve çingenelerin uğradığı baskı, nefret kültürünün en iyi örneği. Bunlar o dönemde de yaşandı ve bugün halen devam ediyor" dedi.

15.11.2019 21:46 | Son Güncelleme: 15.11.2019 21:46
Papa: Yahudilere, Romanlara ve eşcinsellere nefret duyan siyasiler bana Hitleri hatırlatıyor

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, eşcinsellere, Yahudilere ve Romanlara öfke duyan siyasilerin Adolf Hitler'i hatırlattığını söyledi.


Ceza hukuku üzerine düzenlenen uluslararası bir konferansta konuşan Papa, "Kanunlardan veya yönetimden sorumlu olanların nefret söylemlerini duyduğumda aklıma Hitler'in 1930'larda yaptığı konuşmaları geliyor" dedi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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