Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni 2021 ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Pantene Altın Kelebek Ödülleri Töreni'nde ödüller sahiplerini bulacak. Bu yıl 47.'si düzenlenecek olan Türkiye'nin en prestijli ödül töreninde başarılı isimler ödüllerini alacak. Pantene Altın Kelebek Ödülleri'nde sinema ve televizyon dünyasının enleri belirlenecek. Peki bu anlamlı ve görkemli tören ne zaman, nerede yapılacak? Pantene Altın Kelebek Ödülleri Töreni ile ilgili detaylar haberimizde.

PANTENE ALTIN KELEBEK ÖDÜL TÖRENİ NE ZAMAN, NEREDE OLACAK?

Televizyon dünyasının en prestijli ödüllerinden biri olan Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni 47. kez düzenlenecek. Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni bu yıl 5 Aralık 2021 Pazar akşamı saat 19:45'te televizyon ekranlarında olacak. Bu yılki ödül törenini Çağla Şıkel ve Cem Davran sunacak.

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