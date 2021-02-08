Pangolinlerde farklı bir koronavirüs türü tespit edildi! Uzmanlar "İnsanlara sıçrayabilir" uyarısında bulundu
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Pangolinlerde farklı bir koronavirüs türü tespit edildi! Uzmanlar "İnsanlara sıçrayabilir" uyarısında bulundu

08.02.2021 15:42 | Son Güncelleme: 08.02.2021 16:21

Francis Crick Enstitüsü'nden bilim insanları, koronavirüse neden olan SARS-CoV-2 virüsüyle önemli yapısal benzerliklere sahip bir pangolin koronavirüsü belirledi. Bulgular, pangolinlerdeki koronavirüslerin insanları enfekte edebileceğini düşündürüyor.

SARS-CoV-2'nin bir yarasa koronavirüsünden evrimleştiği düşünülüyor ama tam olarak nasıl geliştiği hala bilinmiyor. Yarasa koronavirüsleriyle SARS-CoV-2 arasındaki farklılıklar nedeniyle, virüsün insanlara sıçramak için en az bir başka türü daha kullandığı tahmin ediliyor.

Independent Türkçe'nin haberine göre, saygın bilim yayını Nature Communications'da yayımlanan yeni çalışmada, SARS-CoV-2'nin insan hücrelerine girmek için kullandığı sivri uçlu proteini, en benzer yarasa koronavirüsü RaTG13'teki ve Malaya pangolinlerinden izole edilen bir koronavirüstekiyle karşılaştırıldı.

Pangolinlerde farklı bir koronavirüs türü tespit edildi! Uzmanlar 'İnsanlara sıçrayabilir' uyarısında bulundu

İNSANLARIN HÜCRELERİNDE BULUNAN RESEPTÖRLERE DE BAĞLANIYOR

İncelemeler sonucunda pangolin virüsünün hem pangolinlerin hem de insanların hücrelerinde bulunan reseptörlere (koronavirüsün hücre içine girmek için bağlandığı moleküller) bağlanmayı başardığı görüldü. Yarasadaki virüsünse insan veya pangolindeki reseptörlere etkin bir şekilde bağlanamadığı saptandı.

Çalışmanın yazarlarından Antoni Wrobel, "Bir virüsün sivri uçlu proteininin farklı türlerin hücrelerindeki reseptörler bağlanıp bağlanmadığını test ederek, teorik olarak virüsün o türe bulaşıp bulaşmayacağını görebiliyoruz" dedi ve ekledi: "Burada iki önemli şey gösterdik. İlki bu yarasa virüsünün pangolinleri enfekte etme ihtimalinin düşük olması. İkincisiyse bir pangolin virüsünün insanları enfekte edebileceği."

SARS-COV-2 İLE BÜYÜK BENZERLİK TAŞIYOR

Ekip, pangolin koronavirüsünün sivri uçlu proteininin yapısını detaylarıyla ortaya çıkarmak için kriyo-elektron mikroskobu kullandı. Bunun sonucunda pangolin virüsünün bazı kısımlarının SARS-CoV-2'yle son derece benzeştiği, diğer alanlarınsa farklı olduğu saptandı.

Öte yandan bu çalışma, söz konusu pangolin virüsünün SARS-CoV-2'nin evrim zincirinin bir parçası olup olmadığını göstermiyor. Ancak koronavirüsün yarasalardan insanlara nasıl sıçradığına dair çeşitli senaryoları destekliyor.

Senaryolardan biri, SARS-CoV-2'nin pangolinleri enfekte edebilen farklı, şu anda bilinmeyen bir yarasa koronavirüsünden gelmesi ve bu türden insanlara geçmesi. İkinci senaryo ise RaTG13 veya benzer bir yarasa koronavirüsünün, pangolin dışında bir konakçıdaki başka bir koronavirüsle birleşmiş olabileceğine işaret ediyor.

Pangolinlerde farklı bir koronavirüs türü tespit edildi! Uzmanlar 'İnsanlara sıçrayabilir' uyarısında bulundu

"PANGOLİN TİCARETİ SONA ERMELİ"

Çalışmanın diğer ortak yazarı Donald Benton, "Hala SARS-CoV-2'nin evrimsel yolunu doğrulayacak veya bu virüsün pangolinlerden insanlara geçtiğini kesin olarak kanıtlayacak kanıtımız yok" diye konuştu: "Ancak bir pangolin virüsünün insanlara sıçrayabileceğini gösterdik, bu nedenle bu türle herhangi bir temasa karşı dikkatli olmanızı, bu riskten korunmak için yasadışı kaçakçılığın ve pangolin ticaretinin sona ermesini istiyoruz."

Pangolinlerde farklı bir koronavirüs türü tespit edildi! Uzmanlar 'İnsanlara sıçrayabilir' uyarısında bulundu
Haber Yorumları (6)
OSMAN: Hayvanlar değil pislik insanoğlu deneyler egsoz dumanları vs vs tüm bunlar bu hale getirdi bu hale dünyayı en başta da çinli pisboağazlar var.
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GLOBAL DÜNYANIN NİMETLERİ: çinde çıkan virüs kısa sürede tüm dünyaya yayılması globalleşme sonucudur. normal şartlarda çinde yayılıp orada bitmeli ama insanların hareketliliği sonucu en ücra yerlere bile gitti
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X: Yerli ve Milli Aşı. . . Ama inanın. . . . . . Çin'' inkini Tercih Ederim. . . Mesele Güven Meselesi Kardeş. . . Güven. . . . 1928 yılında kurulan Hıfzısıhha Enstitüsü''nün aşı üretimi 1997 yılında durdurulmuş, 2011 yılında da Enstitü kapatılmıştır. Bilgilerinize. . . .
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