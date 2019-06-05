Panelvan markete girdi: 1 yaralı

Düzce'de yolda savrulan panelvan marketin manav reyonuna çarparak, durabildi. Sürücünün yaralandığı kazanın görüntüleri marketin güvenlik kamerasına yansıdı.

Alınan bilgiye göre, Seçkin Babur idaresindeki 81 EK 984 plakalı panelvan, Aydınpınar Caddesi Cevdet Caddesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak, yol kenarında bulunan Zafer Çakır'a ait marketin ön kısmında bulunan manav reyonuna çarptı.

Kazada yaralanan sürücü, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekibince Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Otomobilin çarptığı markette ise hasar oluştu.

Öte yandan, marketin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerinde minibüsün kaydığı, manav reyonu ve meşrubat dolaplarına çarparak devirdiği görülüyor.

Kaynak: AA