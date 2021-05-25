Panel nedir? TDK' ya göre panel kelimesinin anlamı nedir?

Günlük hayatımızda sıkça kullandığımız ve duyduğumuz kelimelerden biri olan "panel" in anlamı merak ediliyor. Sözlü anlatım türlerinden olan panel, diğer sözlü anlatım türleriyle de karıştırılabiliyor. Peki, Panel nedir? TDK' ya göre panel kelimesinin anlamı nedir? Konuya ilişkin detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

Günlük hayatımızda sıkça kullandığımız ve duyduğumuz kelimelerden biri olan "panel" in anlamı merak ediliyor. Sözlü anlatım türlerinden olan panel, diğer sözlü anlatım türleriyle de karıştırılabiliyor. Peki, Panel nedir? TDK' ya göre panel kelimesinin anlamı nedir? Konuya ilişkin detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

PANEL NEDİR?

Panel, bir sözlü anlatım türüdür. Bir konuşmacı grubunun bir başkan yönetiminde ve topluluk karşısında bilimsel, sosyal, politik vs. bir konuyu tartışmasıdır. Konuşmacılar bir masa etrafında bir başkan yönetiminde değerlendirmeler yaparlar. Sohbet havasında geçebilir. En az üç, en fazla altı panelist (anlatıcı) bulunur. Bilgi ağırlıklı bir yaklaşım vardır. Panelin sonunda izleyicilerin soru sorması söz konusu ise "forum" olur.

TDK' YA GÖRE PANEL KELİMESİNİN ANLAMI NEDİR?

Panel kelimesinin TDK' ya göre anlamı; bir konuşması topluluğunun katılmasıyla, genellikle bilimsel, toplumsal ya da siyasal konuyu dinleyiciler önünde tartışmak ereğiyle düzenlenen tartışmalı toplantıdır.