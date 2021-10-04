Pandora Papers nedir, Pandora Papers'ta hangi ülkeler, hangi liderler var? - Haberler
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Pandora Papers nedir, Pandora Papers'ta hangi ülkeler, hangi liderler var?

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Pandora Papers nedir, Pandora Papers'ta hangi ülkeler, hangi liderler var?

Uluslararası Araştırmacı Gazeteciler Konsorsiyumu; aralarında Çekya Başbakanı Babis, Ürdün Kralı II. Abdullah, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin de bulunduğu dünya liderleri, politikacılar, milyarderler ve ünlülere ait gizli finansal bilgiler ile mali sırları açığa çıkaran "Pandora Papers" adlı belgeleri açıkladı. Peki, Pandora Papers nedir, Pandora Papers'ta hangi ülkeler, hangi liderler var?

Uluslararası Araştırmacı Gazeteciler Konsorsiyumu (ICIJ), dünya genelinde 11.9 milyondan fazla dosyadaki verilere dayanarak dünya liderleri, politikacılar, milyarderler ve ünlülere ait gizli finansal bilgileri kamuoyuyla paylaştı. Gelişme sonrası Pandora Papers nedir, Pandora Papers'ta hangi ülkeler, hangi liderler var gibi soruların yanıtları araştırıldı.

PANDORA PAPERS NEDİR?

"Pandora Papers" adı verilen belgeler, 117 ülkeden 600'den fazla gazetecinin katkısıyla ve dünyanın dört bir yanındaki gazetelerin ortaklığı ile ortaya koyuldu. Belgelerde, Çekya Başbakanı Andrej Babis, Ürdün Kralı II. Abdullah, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ve eski İngiltere Başbakanı Tony Blair'in de aralarında bulunduğu 35 mevcut ve eski siyasi liderin yanı sıra tanınan isimlerin gizli servetleri ve offshore olarak bilinen vergi cennetlerinde bulunan hesaplarına ilişkin bilgiler ifşa edildi. Shakira ve Elton John gibi ünlü isimlerin de yer aldığı belgelerde ayrıca, çok sayıda ünlü ismin Panama, Monako ve Cayman Adaları gibi vergi cennetlerindeki offshore şirketleri üzerinden gerçekleştirdikleri faaliyetler ile buralarda bulunan gizli banka hesapları, özel jetleri, yatları, malikaneleri ve ünlü sanat eserleri de açığa çıkarıldı. Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

BELGELERDE YER ALAN DİĞER İSİMLER

Belgelerde, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Anastasiadis'in de adı geçerken, Anastasiadis'in Rus milyarderlerin mal varlığının gizlenmesine yardımcı olan bir hukuk firması kurduğu iddia edildi. Ürdün Kralı II. Abdullah'ın ise Malibu, Washington ve Londra'da 100 milyon dolarlık emlak varlığı olduğu ileri sürüldü. Belgelerde yer alan dikkat çekici isimlerden biri de Eski İngiltere Başbakanı Tony Blair oldu. Blair ve eşinin Londra'da satın aldıkları ofisin içinde bulunduğu binanın sahibi olan bir offshore firmasını satın aldıkları iddia edilen belgelerde, çiftin ofisi alırken damga vergisinden 312 bin sterlin tasarruf ettiği öne sürüldü.Eski IMF Başkanı Strauss-Kahn, Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy, Lübnan Başbakanı Necib Mikati, Ekvator Devlet Başkanı Guillermo Lasso Mendoza ve Şili Devlet Başkanı Sebastian Pinera'nın çocuğunun denizaşırı ilişkileri de belgelerde yer alıyor. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

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