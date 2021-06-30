Pandemiden İz'ler CKSM'de
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Pandemiden İz'ler CKSM'de

Pandemiden İz'ler CKSM'de
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Küçükçekmece Belediyesi Cennet Kültür ve Sanat Merkezi, online üreten Güzel Sanatlar Akademisi öğrencilerinin sanata ve pandemiye dair çalışmalarından oluşan İz Sergisi'ne ev sahipliği yapıyor.

Küçükçekmece Belediyesi Cennet Kültür ve Sanat Merkezi, online üreten Güzel Sanatlar Akademisi öğrencilerinin sanata ve pandemiye dair çalışmalarından oluşan İz Sergisi'ne ev sahipliği yapıyor. Sergide, gelenekselden güzel sanatlara pek çok branşta 200 adet eser sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Serginin açılışı çok sayıda sanatseverle birlikte gerçekleştirildi. Açılışta konuşan Küçükçekmece Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Güney Özkılınç, "Güzel Sanatlar Akademisi önümüzdeki dönemde de yeni branşları ve yenilenen binasıyla hizmet vermeye devam edecek. 16 ayrı branşta eğitim veren güzide kurum Güzel Sanatlar Akademisi'nin 300 civarında öğrencisinin eserlerine ev sahipliği yapıyor bu sergi. Biz imkanları sağlıyoruz, sizler eserlere can veriyorsunuz. Tüm öğrenci ve eğitmenlerimizi tebrik ediyorum" diye konuştu.

10 Ağustos'a dek sanatseverleri ağırlayacak

Pandemiyle beraber 2019 yılında İz Sergisi hazırlıklarına başlayan Güzel Sanatlar Akademisi öğrencileri, eserlerinde hayata, doğaya, çevreye, sanata ve pandemiye dair izlerin etkilerine yer verdi. Sergi açılışında Güzel Sanatlar Akademisi'nin her branşından 1 öğrenciye temsili olarak, sertifika ve katılım belgeleri verildi.

Sergide Temel Sanat Eğitimi, Ebru, Resim, Güzel Sanatlara Hazırlık, Minyatür, Tezhip, İnce Kağıt Oymacılığı (Katı'), Klasik Cilt, Seramik, Sanat ve Enstalasyon, Kaligrafi, Çini, Bilimsel Bitki Resmi branşlarında toplam 200 adet eser sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Sergi, 10 Ağustos'a dek Cennet Kültür ve Sanat Merkezi'nde sanatseverleri ağırlayacak. - İSTANBUL

Pandemiden İz'ler CKSM'de
Pandemiden İz'ler CKSM'de
Pandemiden İz'ler CKSM'de
Pandemiden İz'ler CKSM'de
Pandemiden İz'ler CKSM'de

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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