Pandemide, plastik atık farkındalığı arttı

PLASTİK kullanımı konusunda Türkiye'nin de bulunduğu 28 ülkede 20 binden fazla kişinin katılımıyla yapılan anketin sonuçlarına göre, son 2 yılda az plastik kullanmak isteyenlerin oranı yüzde 7 arttı. Katılımcıların dörtte üçünün tek kullanımlık plastiklerin en kısa sürede yasaklanmasını da istiyor.

Dünya Doğayı Koruma Vakfı (WWF) iş birliğiyle, küresel araştırma şirketi Ipsos'un Plastic Free Vakfı için plastik kullanımı konusunda aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 28 ülkede 20 bin 513 kişinin katılımıyla yaptığı anketin sonuçları analiz edildi. Raporda, dünya kamuoyunun tek kullanımlık plastiğe ilişkin tutumu ortaya konuldu.

İnsanların büyüyen plastik kirliliği krizinden son derece kaygı duyduğunu belirten Plastic Free Vakfı kurucusu ve İcra Direktörü Rebecca Prince-Ruiz ise 2021'de tüm dünyada yaklaşık 140 milyon kişinin 'Plastiksiz Temmuz' hareketine katıldığını söyledi. Ruiz, "Ancak bireysel eylem yeterli değil. İnsan ve çevre sağlığının plastik kirliliği tehdidi altında olmaması için plastiklerle ilişkimizi yeniden çerçeveleyen net ve iddialı kurallar ve hedefler konması gerekir. Anket, dünyanın dört bir yanından pek çok insanın karar alıcılara eylem çağrısında bulunduğunu açıkça göstermiştir" diye konuştu.