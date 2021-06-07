Pandemide eğlence pahalıya patladı

Pandemide eğlence pahalıya patladı Pandemide eğlencenin faturası 165 bin TL Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde pandemi yasaklarına aykırı davranarak alkollü bir mekanda düzenlenen eğlenceye katılan 40 kişiye 165 bin TL para cezası tatbik edildi.