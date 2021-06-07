Pandemide eğlence pahalıya patladı
Pandemide eğlence pahalıya patladı Pandemide eğlencenin faturası 165 bin TL Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde pandemi yasaklarına aykırı davranarak alkollü bir mekanda düzenlenen eğlenceye katılan 40 kişiye 165 bin TL para cezası tatbik edildi.
Pandemide eğlence pahalıya patladı
Pandemide eğlencenin faturası 165 bin TL
TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde pandemi yasaklarına aykırı davranarak alkollü bir mekanda düzenlenen eğlenceye katılan 40 kişiye 165 bin TL para cezası tatbik edildi.
Çorlu'da Şeyhsinan Mahallesi'nde faaliyet gösteren alkollü bir eğlence mekanının pandemi kuralları ve kısıtlamalar nedeniyle kapalı olması gereken saatte açık olduğunun bildirilmesi üzerine harekete geçen Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri bahse konu iş yerinin açık olduğunu belirledi.
İşyerinde bulunan toplam 40 şahsa pandemi kurallarına aykırılıktan ve sokağa çıkma yasağından idari yaptırım uygulayan polis ekipleri toplam 165 bin TL ceza kesti.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Serdar Şahin