Pandemide doğum ve bebek fotoğrafçılığını Esra Sönmez değerlendirdi
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Pandemide doğum ve bebek fotoğrafçılığını Esra Sönmez değerlendirdi

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Pandemide doğum ve bebek fotoğrafçılığını Esra Sönmez değerlendirdi

Esra Sönmez; Bebeklerine kavuşma sürecini en güzel şekilde ölümsüzleştirmek isteyen aileler; doğum ve bebek fotoğrafçılarına başvuruyor fakat pandemi süreci hem aileleri hem de fotoğrafçıları oldukça zorlamakta. Peki aileler tekrarı olamayacak bu anları zamanın içerisinde unutulmaya mı bırakmak zorunda…

Doğum ve bebek fotoğrafçısı Esra Sönmez, "Hem aileler hem de fotoğrafçılar bu sürece uyum sağlamak zorunda. Genellikle hamile çekimi ile başlayan süreci, doğum çekimi, yenidoğan çekimi ve yaş çekimi takip etmektedir. Tüm bu süreçlerde olmasa olmaz maske kullanımı...Hamile çekimleri hem stüdyo ortamında hem de açık mekanlarda yapılabilmektedir.Ailelerimin sağlığı ve kendi sağlığım için dış mekân çekimlerini tercih etmekteyim. Dış mekân çekimlerinde sosyal mesafeyi korumak ve teması kesmek daha kolay olmakta.Doğum çekimleri birçok hastanede şu an için yapılmamaktadır. Bazı hastaneler doğum çekime izin veriyor. Bu hastanelerde doğum çekimi her zamanki gibi maske ve steril kıyafetlerle gerçekleşiyor. Haftalık PCR testlerimi yaparak riski azaltmaya çalışıyorum. Doğum çekimine izin verilmeyen hastanelerde ertesi gün çekimleri yapılabiliyor.

Yenidoğan ve yaş çekimlerinde günde 1 ailemi ağırlamaya çalışıyorum. Kullanılan aksesuarları, kostümleri ve çekim ortamını kullanımdan önce steril hale getiriyorum. Çekime gelen veya benim gittiğim ailelerimden hes kodu talep ediyorum. Çekime bebek, anne ve babasının dışındaki kişileri kabul edemiyorum.

Bebeklerime, anne ve babalarının gösterdiği özen ile yaklaşarak zamansız fotoğraflarına kavuşmalarını sağlıyorum" dedi.

Kaynak: Bültenler

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