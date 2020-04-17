Pandemi süreci sivil toplumu nasıl etkiledi? Pandemi sürecinde sivil toplum kuruluşları için de hızlı bir dönüşümden geçme gereği doğuyor.

2000'li yıllarda yaygın şekilde mercek altına alınan "sanal kamusal alanlar", pandemi sürecinde sosyal mesafelerin artması ve internetin insanları bir araya getirme aracına dönüşmesiyle birlikte bu kez sivil toplum özelinde yeni bir çerçeveden inceleniyor. Zira "evde kal" çağrılarıyla birlikte geleneksel iletişim yöntemleri geri plana düşerken, kamusal alan-sanal alan-özel alanları ayıran çizgiler de farklı bir şekle bürünüyor.

euronews Türkçe'nin görüştüğü uzmanlar ve sahadaki aktivistler, oluşan yeni sanal-kamusal alan içerisindeki toplumsal hareketlerin teknolojiyle birlikte biçim değiştirdiğine ve bu yeni gerçekliğe uyum sürecinde sivil toplumun yenilenen yerel demokrasi karşısında sınanacağına dikkat çekiyorlar. Euronews.com'da Görüntüle