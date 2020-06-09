Pandemi sonrası tabiat parkına ilk tatilciler geldi
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Pandemi sonrası tabiat parkına ilk tatilciler geldi

Mersin'in Erdemli ilçesinde pandemi dönemi sonrası kapılarını ziyaretçilerine açan Talat Göktepe Tabiat Parkı'na karavanlı tatilciler gelmeye başladı.

Pandemi sonrası tabiat parkına ilk tatilciler geldi
09.06.2020 12:16 | Son Güncelleme: 09.06.2020 12:21

Mersin'in Erdemli ilçesinde pandemi dönemi sonrası kapılarını ziyaretçilerine açan Talat Göktepe Tabiat Parkı'na karavanlı tatilciler gelmeye başladı. Geçen yıl 80 bin kişinin tatil yaptığı tabiat parkında bu yıl karavanlı ve çadırlı tatilciler için son hazırlıklar yapılıyor.

Erdemli Çamlığı Talat Göktepe Tabiat Parkı'nda sezon hazırlıkları tüm hızıyla sürerken ilk tatilciler de gelmeye başladı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Erdemli Şefi Mevlüt Çetin, tabiat parkındaki hazırlıklarla ilgili bilgi verdi. Çetin, "Her sene hem günübirlik alan, hem de çadır ve karavanlı kamp alanı olmak üzere ziyaretçilerimizi ağırlıyoruz. Bu sene Covid-19 salgını nedeniyle belli bir müddet tabiat parkı kapalı kaldı. Şu anda sezon hazırlıklarımız tam hızıyla devam ediyor. 1 Haziran itibariyle de ziyaretçilerimize açtık. Buraya Konya, Karaman, Adana, Antalya, Hatay ve Türkiye'nin çeşitli illerinden ziyaretçilerimiz geliyor. Günübirlik kamplarını yapıyorlar, hem denize giriyorlar, hem de doğa ile iç içe bir yaşam sürüyorlar" dedi.

Gelen yazlıkçılara elektrik, su gibi birçok imkan sağladıklarını, tatilcilerin televizyon ve buzdolaplarını ise yanlarında getirdiğini ifade eden Çetin, "Tatilciler genelde çadır ve karavanı tercih ediyor. 10-15 gün burada kalıyorlar. Dinlenip yeniden memleketlerine dönüyorlar" diye konuştu.

Çetin, geçen yıl tabiat parkını 80 bin kişinin ziyaret ettiğine dikkat çekerek, bu yıl da aynı rakamı beklediklerini kaydetti.

Tabiat parkına 5 yıldır geldiklerini ifade eden karavancılar ise, Talat Göktepe Tabiat Parkı'nın doğa ile iç içe tatil keyfinin yaşanabileceği ender bir yer olduğunu söyledi. - MERSİN

Kaynak: İHA

Manşet

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