Pandemi, oyma işçiliğinde yurt dışı ihracatını arttırdı

Kayseri'de 35 yıldır oyma işçiliği ile uğraşan 42 yaşındaki Murat Koç, pandemi döneminde oyma işçiliğinin yurt dışı ihracatının arttığını söyledi.

Murat Koç, korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan kısıtlamaların ardından iç piyasada işlerin durduğunu belirtti. Koç, bu dönemde çalışamadıklarını fakat yurt dışına giriş ve çıkışların açılması ile iç piyasadan daha çok ihracatta hareketlenme olduğunu ve bu sürecin böyle devam etmesini istediklerini söyledi.

Yeni normalleşme ile işlerin açılmaya başladığını söyleyen Murat Koç, "Pandemi döneminde zor günler geçirdik. 8 ay boyunca yattığımız günler oldu bizim piyasamızda. Oteller ve inşaat işleri durmuştu ama şimdi yeni normalleşme ile birlikte oteller açılmaya başladı ve biz de işlerimize en kısa zamanda devam edeceğiz. Biz pandemiden öncesinde otellerin iç dekorasyonunu ve kral dairelerini yapıyorduk ama inşaatlar da durunca bizim işlerimiz de otomatik olarak durdu. Yeni normalleşmenin bizdeki etkileri şu an da olumlu yönde ve inşallah daha iyi olacak. Türkiye'de uygulanan kısıtlamalardan dolayı yurt dışı piyasasını hareketlendirdi. Özellikle biz, İsrail'e çok fazla ihracat yaptık. Diğer yandan da bizim iç piyasadaki durumlarımızı durdurdu. İç piyasadaki otellerimizle iş yapamadık ama son dönemlerde özellikle yurt dışı ihracatlarının hızlanmasından dolayı, biz de o tarafa doğru yöneldik. Şu anda ikinci normalleşme sürecinden dolayı da biraz rahatız çünkü daha rahat hareket edebiliyoruz. Bu durumun şu anda devam etmesini istiyoruz. Pandemi gerçekten yurt dışı ihracatını arttırdı ve Türkiye'de genellikle yurt dışına ihracat yapılıyor. Yani yurt dışı yasakları kalktıktan sonra piyasamız hareketlendi bizim. Bu şekilde devam ederse gayet güzel olacak işlerimiz ve piyasamız" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı