Pandemi kurallarını ihlal edenler 'dijital göz'den kaçmıyor
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Pandemi kurallarını ihlal edenler 'dijital göz'den kaçmıyor

Pandemi kurallarını ihlal edenler 'dijital göz'den kaçmıyor
Demirören Haber Ajansı / Alparslan ÇINAR - Haberler | Güncel

ANTALYA'nın 412 noktası, 1700 kamerayla 7 gün 24 saat hem canlı izleniyor hem de kayıt altına alınıyor.

ANTALYA'nın 412 noktası, 1700 kamerayla 7 gün 24 saat hem canlı izleniyor hem de kayıt altına alınıyor. Özellikle pandemi döneminde maske ve fiziki mesafe kuralını ihlal edenler, kameralarla tespit edilerek, ceza uygulanıyor.

Antalya Emniyet Müdürlüğü bünyesinde kurulan Kent Güvenlik Yönetim Sistemi'nde (KGYS) 1700'e yakın kamerayla kentin 412 noktası 7 gün 24 saat hem canlı izleniyor hem de bu görüntüler kayıt altına alınıyor. Kentteki trafik kazası, trafik yoğunluğu, yangın, kavga, şüpheli araç ve kişiler başta olmak üzere her türlü vaka, 30 polisten oluşan ekip tarafından sürekli takip ediliyor. 360 derece dönen ve yakınlaştırma özelliği bulunan kameralar sayesinde olaylar anında kayda giriyor.

Cumhuriyet Meydanı, Konyaaltı Sahili, yaya trafiğinin yoğun olduğu Kazım Özalp Caddesi, kentin giriş çıkış noktaları ile tarihi ve kamu kurumlarının çevrelerini de sürekli kayıt altına alan kameraların yüksek çözünürlüğü sayesinde, seyir halindeki araçlardaki sürücü ve yolcuların yüzleri dahi net görülebiliyor. Özellikle pandemi döneminde yaya trafiğinin yoğunluk kazandığı noktalarda bu kameralardan faydalanılıyor.MASKE TAKMAYAN YAYAYA MASKE VERİP CEZA YAZDILARYaya trafiğinin yoğunlaştığı, fiziki mesafenin aşıldığı yerler kameralara yansıyınca bölgeye en yakın ekip telsizle anons edilip yönlendirilerek anında müdahale ediliyor.Kazım Özalp Caddesi'nde maske takmayan bir yayanın kameralar tarafından tespit edilmesi üzerine sevk edilen motosikletli polis timi, durdurdukları kişiye neden maske takmadığını sorup kimlik kontrolü yaptı. Bu sırada bir polis memuru yayaya maske uzattıktan sonra kuralları ihlal ettiği gerekçesiyle 900 lira ceza uyguladı. Bu anlar ise izleme merkezinde hem izlenip hem de kameralar tarafından kaydedildi. 

KGYS Büro Amiri Komiser Muhammet Ali Aydemir, şehre giren çıkan araçların plakalarının da özel kameralar tarafından tarandığını söyledi. Sadece asayiş olayları değil, kentin genel durumuyla ilgili bilgiler almak için de kameraların sürekli kayıtta olduğunu belirten Komiser Aydemir, "Yaya yoğunluğunun olduğu yerleri de sürekli izliyoruz. Maske takmayanlar, fiziki mesafeye uymayanlar takip ediliyor. Kural ihlalinde şahıslara anında müdahale ediliyor" dedi.


Pandemi kurallarını ihlal edenler 'dijital göz'den kaçmıyor
Pandemi kurallarını ihlal edenler 'dijital göz'den kaçmıyor
Pandemi kurallarını ihlal edenler 'dijital göz'den kaçmıyor
Pandemi kurallarını ihlal edenler 'dijital göz'den kaçmıyor
Pandemi kurallarını ihlal edenler 'dijital göz'den kaçmıyor
Pandemi kurallarını ihlal edenler 'dijital göz'den kaçmıyor
Pandemi kurallarını ihlal edenler 'dijital göz'den kaçmıyor
Pandemi kurallarını ihlal edenler 'dijital göz'den kaçmıyor
Pandemi kurallarını ihlal edenler 'dijital göz'den kaçmıyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Alparslan ÇINAR

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