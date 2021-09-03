Pandemi inşaat sektörünü villalara yöneltti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Pandemi inşaat sektörünü villalara yöneltti

Pandemi inşaat sektörünü villalara yöneltti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Covid-19'dan en çok etkilenen sektörlerin başında gelen inşaat sektörü, toparlanma sürecine girdi.

Covid-19'dan en çok etkilenen sektörlerin başında gelen inşaat sektörü, toparlanma sürecine girdi. Pandemi ile başlayan yeni dönemde sektör de daha çok villa inşaatlarına yöneldi.

Pandemin en çok etkilediği sektörlerin başında gelen inşaat sektörü, eski ivmesini yakalamaya çalışıyor. Covid -19 sürecinde zor günler yaşayan sektör, özellikle villa projeleri ile yeniden toparlanmayı amaçlıyor. Korona virüs salgını ile başlayan yeni dönemde sosyal mesafenin önemi, sektörü de villa projelerine yöneltti. İnşaat firmaları tarafından yapılan villa projeleri, vatandaşlardan da yoğun ilgi gördü.

Pandemi nedeniyle normal inşaatları bırakıp villalara yöneldiklerini söyleyen Harput Group Yönetim Kurulu Başkanı Arda İlaldı, "Babamdan öğrendiğim ilk laf 'çıraklığını yapmadığın işin patronu olamazsın' oldu. Kendi inşaatlarımızda çok çalıştım. Çok eskiden beri fabrika binaları yaptık. Yapmaya da devam edeceğim. En büyük hayalim babam gibi başarılı bir disiplinli is insani olmak ve her noktada adımın güzel anılması" dedi. - İSTANBUL

Pandemi inşaat sektörünü villalara yöneltti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

En fazla vakanın görüldüğü Rize'deki hastaneler alarm durumuna geçti! Yeni yoğun bakım üniteleri açılıyor
En fazla vakanın görüldüğü Rize'deki hastaneler alarm durumuna geçti! Yeni yoğun bakım üniteleri açılıyor
Son Dakika! İçişleri'nden yeni genelge: Afganistan, Pakistan ve Bangladeş'ten gelenlere PCR testi uygulanacak
Son Dakika! İçişleri'nden yeni genelge: Afganistan, Pakistan ve Bangladeş'ten gelenlere PCR testi uygulanacak
Sağlık Bakanı Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamada bulundu: (3)
Sağlık Bakanı Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamada bulundu: (3)
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Mehmet Nuri Süleyman Soylu Mehmet Nuri Ersoy Aliya İzzetbegoviç
Magazin Müge Anlı Hazal Kaya Münir Özkul Haluk Levent
Spor Salih Uçan Alper Yılmaz Sergen Yalçın Kerem Aktürkoğlu Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Pandemi inşaat sektörünü villalara yöneltti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.9.2021 15:31:48. #1.15#

title