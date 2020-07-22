Pandemi döneminde tüketici LPG'Lİ araçları tercih etti
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Pandemi döneminde tüketici LPG'Lİ araçları tercih etti

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) 2020 yılının ilk yarısında satılan araçlara yönelik raporunu yayınladı.

Pandemi döneminde tüketici LPG'Lİ araçları tercih etti
22.07.2020 10:58 | Son Güncelleme: 22.07.2020 11:03

Rapora göre Ocak, Haziran döneminde 254 bin araç satılırken, satılan araçların yüzde 85,7'sini düşük vergi dilimindeki A ve C segmenti otomobiller oluşturdu. 2019 yılına kıyasla dizel araçların satış rakamları düşüşe geçerken, geçtiğimiz yıl aynı dönemde 6 bin 110 olarak gerçekleşen LPG'li araç sayısı bu yıl 9 binlerin üzerine çıktı. ODD verilerini değerlendiren dünyanın en büyük alternatif yakıt sistemleri üreticisi BRC'nin Türkiye CEO'su Kadir Örücü, "Düşük vergi dilimindeki araçların tercih edilmesi, LPG'li araçların satış rakamlarındaki artış ve küçük hacimli araçlara olan talep, tüketicinin tercihi etkileyen en büyük unsurun yakıt tasarrufu olduğunu gözler önüne serdi" dedi.

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) Ocak, Haziran 2020 dönemine ait satış rakamlarını paylaştı. Koronavirüs pandemisi nedeniyle zor günler geçiren otomotiv sektörünün durumunu gözler önüne seren rapora göre, geçtiğimiz yıl aynı dönemde 195 bin 144 araç satılırken, 2020 yılının ilk altı ayında 254 bin 68 araç trafiğe çıktı. Tüketici vergi dilimi düşük, küçük hacimli A ve C sınıfı araçları tercih ederken, hafif ticari araçların satış rakamları 50 binlere ulaştı.

ODD verilerinde bir diğer dikkat çeken unsur da tüketicilerin fabrika çıkışlı LPG'li araçları tercih etmesi oldu. Dizel araç satışları düşüşe geçerken, geçtiğimiz yıl aynı dönemde 6 bin 110 olarak gerçekleşen LPG'li araç satışı, 2020 yılında 9 binlerin üzerine çıktı.

'TÜKETİCİ ARTIK YAKIT TASARRUFU İSTİYOR'

ODD verilerini değerlendiren dünyanın en büyük alternatif yakıt sistemleri üreticisi BRC'nin Türkiye CEO'su Kadir Örücü, "Vergi dilimi düşük A ve C segmenti araçlar, tüm araç satışlarının yüzde 85,7'sini oluşturuyor. 1600 cc ve altı küçük hacimli araçların geçtiğimiz yıla oranla yüzde 31 daha fazla tercih edilerek genel paydada yüzde 95'e yaklaşıyor. Fabrika çıkışlı LPG'li araçlara olan talep katlanarak arttı. 9 binlerin üzerine çıkan satış rakamlarının yılsonunda 2019'a oranla yüzde 40 ila 45 yükselmesini bekliyoruz. Tüm bu veriler tüketicinin 2020 yılında yakıt tasarrufu istediğini ortaya koyuyor" ifadelerini kullandı.

'LPG İLE YÜZDE 40'A VARAN TASARRUF MÜMKÜN'

Artan yakıt fiyatları araç sahiplerini yeni alternatifler bulmaya iterken, BRC Türkiye CEO'su Kadir Örücü LPG ile yüzde 40'a varan tasarrufa erişebilmenin mümkün olduğunu savunuyor. Örücü, "Fabrika çıkışlı ya da doğru ekipmanlarla uygulanan LPG dönüşüm kitleri, ortalama yüzde 40'a varan yakıt tasarrufu sağlıyor. Örneğin 100 TL'lik yakıtla 250 kilometre yol yapan bir araç sahibi, LPG ile aynı yolu 60 TL'ye katedebiliyor" şeklinde konuştu.

Kaynak: Bültenler

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