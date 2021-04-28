Pandemi döneminde evde kalarak su kabağı oymacılığını kendine meslek edindi
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Pandemi döneminde evde kalarak su kabağı oymacılığını kendine meslek edindi

İhlas Haber Ajansı / SEYFULLAH UZUN - Haberler | Kültür Sanat

Pandemi döneminde evde kalarak su kabağı oymacılığını kendine meslek edindi Amasya'nın Suluova ilçesinde yaşayan evli ve 2 çocuk sahibi Alparslan Aslan (41), pandemi döneminde başladığı su kabağı oymacılığını kendisine meslek edindi.

Pandemi döneminde evde kalarak su kabağı oymacılığını kendine meslek edindi

AMASYA - Amasya'nın Suluova ilçesinde yaşayan evli ve 2 çocuk sahibi Alparslan Aslan (41), pandemi döneminde başladığı su kabağı oymacılığını kendisine meslek edindi. Pandemi dönemini fırsata çevirerek evinin balkonunda kendi atölyesini oluşturdu.

Kesme, delme, oyma, inceltme, yakma, vernikleme, boyama ve boncuk işleme gibi birbirinden zahmetli birçok el emeği göz nuru işçilikten geçirdiği su kabaklarının ilk halini ve son halini gören vatandaşlar, şaşkınlıklarını gizleyemiyor.

"İzlediğim belgeselden ilham alarak ben de yapmaya başladım"

Eşinin de desteğiyle evinin balkonunu küçük bir atölyeye çevirdiğini söyleyen Arslan, "Pandemi döneminde evden çıkamadık, kimseyi de davet edemedik. Bu süreçte eve kapanıp kalmaktansa bir şeylerin peşine düştük, arayış içerisine girdik. Evimizin balkonunu küçük bir atölyeye çevirdik. Kabak bize ham olarak geliyor, temizleyip deseni işledikten sonra vernikleyip süslüyoruz. Birkaç yıl önce bir belgeselde görmüştüm su kabağı işlemeciliğini. Ondan ilham alarak 7 aylık bir süreçte bu aşamaya geldik. Kabakların desenlerini eşim tasarlıyor, ben de işlemesini yapıyorum, çocuklarım da süsleme konusunda fikir veriyor" ifadelerini kullandı.

Pandemi döneminde evde kalarak su kabağı oymacılığını kendine meslek edindi
Pandemi döneminde evde kalarak su kabağı oymacılığını kendine meslek edindi
Pandemi döneminde evde kalarak su kabağı oymacılığını kendine meslek edindi
Pandemi döneminde evde kalarak su kabağı oymacılığını kendine meslek edindi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SEYFULLAH UZUN

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