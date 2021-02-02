Pancarköy Deresi taştı, Alpullu sular altında kaldı; Belediye kepçelerle yemek dağıttı

Pancarköy Deresi taştı, Alpullu sular altında kaldı (2)

KIRKLARELİ'nin Babaeski ilçesine bağlı Alpullu beldesi, Pancarköy Deresi'nin taşması sonucu sular altında kaldı. Belediye ekipleri sokakları suyla kaplı ve evlerinden çıkamayan vatandaşlara iş makineleri ile giderek, gıda dağıttı. Türk Kızılayı'nın hazırladığı gıdalar, ekipler tarafından bazı ailelere pencerelerinden ulaştırıldı.

'300 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ'

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, taşkın yaşanan Alpullu beldesinde AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz, Babaeski Kaymakamı Şenol Levent Elmacıoğlu, Alpullu Belediye Başkanı Erhan Ceylan ile birlikte incelemelerde bulundu. Kırklareli'ne son 24 saatten metrekareye 65 kilo yağış düştüğünü söyleyen Vali Bilgin, bunun yüksek bir oran olduğunu söyledi. Bilgin, taşkınlar nedeniyle bazı köylerde köprü ve menfezlerin yıkıldığını ifade ederek, taşkın nedeniyle 300'e yakın kişinin tahliye edildiğini, 19 köy yolunun da ulaşıma kapatıldığını kaydetti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı