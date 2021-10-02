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Pancar yüklü tır devrildi: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Pancar yüklü tır devrildi: 1 yaralı

Konya'nın Ereğli ilçesinde pancar yüklü tırın devrildiği kazada sürücü yaralandı.

Konya'nın Ereğli ilçesinde pancar yüklü tırın devrildiği kazada sürücü yaralandı.

Kaza, Ereğli ilçesi Kutören Mahallesi Devlethan Yaylası mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, F.A. idaresindeki şeker pancarı yüklü 42 HV 579 plakalı Mercedes marka tır, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi. Kazada tırın sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA

Pancar yüklü tır devrildi: 1 yaralı

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