Panayır korona virüs nedeniyle iptal edildi
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Panayır korona virüs nedeniyle iptal edildi

Panayır korona virüs nedeniyle iptal edildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Bilecik'in İnhisar ilçesinde 29 Ağustos günü yapılması planlanan panayır, Korona virüs (Covit-19) nedeniyle iptal edildi.

Bilecik'in İnhisar ilçesinde 29 Ağustos günü yapılması planlanan panayır, Korona virüs (Covit-19) nedeniyle iptal edildi.

İnhisar Belediye Başkanı Mehmet Kepez, konu hakkında yaptığı açıklamada, "Tüm dünyayı saran Korona virüsünün değişik varyantının ülkemizde ve ilçemizde yeniden yayılmaya başlaması nedeniyle, bu senede 29 Ağustos günü yapılacak olan panayır tüm hemşerilerimizin sağlık ve selameti düşünülerek iptal edilmiştir. Hemşerilerimizin bu kararı anlayışla karşılayacaklarını umar, sağlıklı ve huzurlu nice güzel günler dileriz" ifadelerine yer verdi. - BİLECİK

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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