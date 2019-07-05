Panayır'a modern pazar yeri

Başkan Dündar: "Şehrimizin daha yaşanabilir olması için çalışıyoruz"

BURSA - İlçedeki pazar yerlerini sokaklardan daha modern alanlara taşıyan Osmangazi Belediyesi, Panayır Mahallesi'ne de yeni bir kapalı pazar yeri kazandırdı.

Farklı mimari ve ferah bir görünüme sahip olan Panayır Kapalı Pazar Alanı, törenle hizmete açıldı. Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'ın ev sahipliğinde gerçekleşen açılış törenine, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Demir, AK Parti Bursa İl Başkan Yardımcısı Gökay Bilir, AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Ufuk Cömez, Bursa Seyyar Pazarcılar Odası Başkanı Refik Aksu, meclis üyeleri, muhtarlar, pazarcı esnafı ve mahalle sakinleri katıldı.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, belediye olarak durmadan, yorulmadan çalışmalara ve yatırımlara devam ettiklerini belirterek, "Pazar alanları, otoparklar, sosyal alanlar ve çok amaçlı tesislerimizle mahallelerimizin yaşanabilir hale gelmesi için çalışıyoruz. Hemşehrilerimizle birlikte şehrimizin, ilçemizin yaşanabilir olması için gayret gösteriyoruz" dedi.

Panayır yeni cazibe merkezi

Panayır Mahallesi'nin planlara uygun şekilde gelişen bir bölge olduğunun altını çizen Dündar, "Bu bölgemizde imar planları çalışılıyor. İnşallah, burası bir cazibe merkezi olacak. Modern şehirleşmenin örneklerini görmeye başladık. Panayır artık varoş değil, kenarda kalmış bir mahalle değil. Panayır, artık modern bir hüviyete büründü" diye konuştu.

Göreve geldikleri 2009 yılından itibaren Panayır Mahallesi'ne hizmet binası, 40 dönümlük spor tesisi, bisiklet ve yürüyüş yolları, parklar ve yeni imar yolları gibi birçok hizmeti kazandırdıklarını anlatan Dündar, "Şimdi de alışverişi dört mevsim konforlu hale getiren kapalı pazar alanı projelerimize Panayır Kapalı Pazar Alanı ile

bir yenisini ekliyoruz. Toplam 5 bin 500 metrekare alana inşa ettiğimiz ve 200 pazarcı esnafımızın faydalanacağı pazar alanında, zabıta birimi, balıkçılara özel bölüm, çay ocağı, mescit gibi bölümler bulunuyor. Esnaf ve vatandaşlarımızın alışveriş yaparken bütün ihtiyaçlarını karşılayabileceği bir tesis oldu. Vatandaşlarımızın yaz kış ferah bir ortamda alışveriş yapabilecekleri Panayır Kapalı Pazar Alanı, hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Demir de farklı mimarisiyle öne çıkan bu güzel tesisin hayırlı olmasını temenni ederek, "Bu yeni pazar alanında inşallah, esnafımız ve hemşehrilerimiz daha modern şartlarda alışveriş yapma imkanı bulacaktır. Bu tesisin yapılmasında emeği geçen başta Osmangazi Belediye Başkanımız Mustafa Dündar olmak üzere herkese teşekkür ederim" diye konuştu.

Bursa Seyyar Pazarcılar Odası Başkanı Refik Aksu ve Panayır Mahalle Muhtarı Binali Taş da Panayır Mahallesi'ne modern pazar alanı kazandırdığı için Başkan Dündar'a teşekkür etti.

Konuşmaların ardından pazar alanının açılış kurdelası kesilirken, Başkan Dündar mahalle sakinleri ile sohbet etti.

Kaynak: İHA