Panama'daki petrol sızıntısı turizmi olumsuz etkiliyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Panama'daki petrol sızıntısı turizmi olumsuz etkiliyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

- Panama'daki petrol sızıntısı turizmi olumsuz etkiliyor Panama'nın Taboga Adası'nın kıyılarındaki petrol sızıntısı, turizmi olumsuz etkiledi.

- Panama'daki petrol sızıntısı turizmi olumsuz etkiliyor

PANAMA - Panama'nın Taboga Adası'nın kıyılarındaki petrol sızıntısı, turizmi olumsuz etkiledi.

Pasifik Okyanusu'nun Panama kıyılarında petrol atığından kaynaklanan sızıntı, Taboga Adası'nın plajlarında görüldü. Denizde oluşan kirlilik bölgedeki turizmi olumsuz etkilerken, ülkede yeni tip korona virüs (Covid-19) vakalarının düşmesinin ardından turizmin canlanmasına yönelik beklentileri düşürdü.

Panama Çevre Bakanı Milciades Concepcion yaptığı açıklamada, benzer olaylarda idari işlemlerin önemine dikkati çekerek, "Panama Denizcilik İdaresi, Panama Su Kaynakları İdaresi ve Çevre Bakanlığı'nın konuya ilişkin cezalar vereceği kesin. Her zaman idari bir işlem vardır ve ceza uygulanacaktır" ifadelerini kullandı.

Petrol sızıntısının kaynağı henüz tespit edilmezken, temizlik çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

Panama'daki petrol sızıntısı turizmi olumsuz etkiliyor
Panama'daki petrol sızıntısı turizmi olumsuz etkiliyor
Panama'daki petrol sızıntısı turizmi olumsuz etkiliyor
Panama'daki petrol sızıntısı turizmi olumsuz etkiliyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ahmet Şık Sedat Peker Meral Akşener Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Tan Taşçı Hazal Kaya Hasibe Eren Kerimcan Durmaz
Spor Burak Yılmaz Merih Demiral Roland Garros Roberto Mancini Christian Eriksen
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Panama'daki petrol sızıntısı turizmi olumsuz etkiliyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.6.2021 13:23:39. #1.16#

title