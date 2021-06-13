Panama'daki petrol sızıntısı turizmi olumsuz etkiliyor

- Panama'daki petrol sızıntısı turizmi olumsuz etkiliyor Panama'nın Taboga Adası'nın kıyılarındaki petrol sızıntısı, turizmi olumsuz etkiledi.

- Panama'daki petrol sızıntısı turizmi olumsuz etkiliyor

PANAMA - Panama'nın Taboga Adası'nın kıyılarındaki petrol sızıntısı, turizmi olumsuz etkiledi.

Pasifik Okyanusu'nun Panama kıyılarında petrol atığından kaynaklanan sızıntı, Taboga Adası'nın plajlarında görüldü. Denizde oluşan kirlilik bölgedeki turizmi olumsuz etkilerken, ülkede yeni tip korona virüs (Covid-19) vakalarının düşmesinin ardından turizmin canlanmasına yönelik beklentileri düşürdü.

Panama Çevre Bakanı Milciades Concepcion yaptığı açıklamada, benzer olaylarda idari işlemlerin önemine dikkati çekerek, "Panama Denizcilik İdaresi, Panama Su Kaynakları İdaresi ve Çevre Bakanlığı'nın konuya ilişkin cezalar vereceği kesin. Her zaman idari bir işlem vardır ve ceza uygulanacaktır" ifadelerini kullandı.

Petrol sızıntısının kaynağı henüz tespit edilmezken, temizlik çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı