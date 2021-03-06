Pamukkale, kontrollü normalleşme sürecinde misafirlerini hafta sonu da ağırlamaya başladı

UNESCO Dünya Mirası Listesinde yer alan Pamukkale, hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırıldığı ilk günü hareketli geçirdi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk değerlendirme haritasına göre orta riskli iller arasında yer alan Denizli'de kontrollü normalleşme sürecinde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırılmasını fırsat bilen vatandaşlar, Pamukkale'yi ziyaret etti.

HES kodu sorgulamasının ardından turnikelerden geçen misafirler, travertenler üzerinde yürüyüş yapıp fotoğraf çektirdi. Antik havuzdaki termal suya giren ziyaretçilerden bazıları da travertenlerin alt bölgesindeki gölette kayık kiraladı. Ziyaretçilerin sosyal mesafe ve maske tedbirlerine uyduğu gözlendi.

"Sezona susamış bir şekilde hazırız"

Pamukkale'deki kafe ve restoran işletmeleri de hafta sonu hizmet vermenin mutluluğunu yaşadı.

Restoran sahibi Samim Tahra, AA muhabirine bölgedeki hareketliliğin esnafın yüzünü güldürdüğünü belirterek, şöyle konuştu:

"Yüzde 50 kapasite ile bile olsa çalışıyor olmak bizi mutlu etti. Çünkü özlemiştik. Salgının başından beri tüm kurallara uyuyorduk. Karardan önce hazırlamıştık. Sandalyeler arası mesafeleri ayarlamış, masaları azaltmıştık. Büyük umutlarla geldik bugün. Sezona susamış bir şekilde hazırız, misafirlerimizi bekliyoruz. Dış ülkelerden hangisinin kapısı açıldı, hangisi izin verdi, onun takibindeyiz."

Restoran işleten Çağrı Işık da 3,5 aydır kapalı olan iş yerini açtıklarını belirterek, "Pamukkale'ye kışın genellikle Asyalı turistler geliyordu. Salgın dolayısıyla uçuşlar kapalı olduğu için şu an gelemiyorlar. Sadece Rus turistlerle yerli turistler geliyor. Önümüzdeki sezon daha çok turistin gelmesini bekliyoruz." diye konuştu.

Bölgede büfe işleten Muhammet Ali Burhan da salgın sürecinde sadece paket servisle hizmet verdiklerini, işlerinin kötü etkilendiğini dile getirerek, "Esnafımız biraz zor durumdaydı ama sağlığımız her şeyden önemli." dedi.

Ziyaretçilerden Sedat Yılmaz, Gaziantep'ten geldiklerini, salgın ortamında Pamukkale'yi görme fırsatı buldukları için şanslı hissettiklerini kaydetti.

Antalya'dan gelen Aylin Bayrak ise kısıtlamanın kalkacağı haberini aldıktan sonra plan yaparak Pamukkale'ye geldiklerini ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu