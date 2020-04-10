Pamukkale'de tedbirlere uymayan 6 iş yeri ve 138 kişiye ceza DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, koronavirüs tedbirlerine uymayan 6 iş yeri ve 138 kişiye toplam 191 bin 546 lira para cezası uygulandı.

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, koronavirüs tedbirlerine uymayan 6 iş yeri ve 138 kişiye toplam 191 bin 546 lira para cezası uygulandı.

Pamukkale Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, koronavirüs salgını nedeniyle ilçede gereken tedbirlerin alındığı, kamu düzeninin sağlanması, sosyal hareketliliğin azaltılması ve izolasyonun sağlanması için denetimlerin sürdüğü bildirildi. Açıklamada, denetimler kapsamında, 6 iş yerine 18 bin 900 lira, 138 kişiye 172 bin 646 lira olmak üzere toplam 191 bin 546 lira para cezası uygulandığı kaydedildi.Pamukkale Kaymakamı Hayrettin Balcıoğlu açıklamada, güvenlik güçlerinin kurallara riayet etmeyen kişi ve işyerlerine yönelik denetimlerine sıkı bir şekilde devam edeceğini belirtip, "Pamukkaleli vatandaşlarımızın, devletimizin bizleri ve sevdiklerimizi korumak için koymuş olduğu kurallara ve almış olduğu kararlara harfiyen riayet edeceklerine inanıyorum. Sokağa çıkma yasağı olan vatandaşlarımızın her türlü ihtiyaçlarını karşılamak ve olası mağduriyetlerini önlemek için tüm kurumlarımızla ve gönüllü çalışanlarımızla birlikte çalışıyoruz. Hep birlikte sabrederek bu zor süreci en kısa sürede atlatacağız" dedi.

Kaynak: DHA